رئيس هيئة الرياضة يوجه بالتحقيق في دخول عددٍ من الجماهير لمباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، بالتحقيق في دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن سابقاً والبالغ مليون ريال .

وأكد سموه ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة في هذا الخصوص .