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حرس الحدود بالخفجي ينقذ أربعة بحارة تعرض قاربهم لحريق بعرض البحر 

حرس الحدود بالخفجي ينقذ أربعة بحارة تعرض قاربهم لحريق بعرض البحر 

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حرس الحدود بالخفجي ينقذ أربعة بحارة تعرض قاربهم لحريق بعرض البحر 

حرس الحدود بالخفجي ينقذ أربعة بحارة تعرض قاربهم لحريق بعرض البحر 
http://almnatiq.net/?p=790506
تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، مساء يوم الجمعة  ٢٦ / ٢ / ١٤٤١هـ، من إنقاذ أربعة أشخاص من الجنسية الهندية تعرض قاربهم لحريق في عرض البحر .
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز  العبدالقادر بأنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي، يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها المعتاد شاهد أفرادها قارب نزهة يحترق في عرض البحر، شمال شرق مركز منيفة على بعد ثمانية أميال بحرية تقريباً، وعلى متنها أربعة أشخاص يطلبون المساعدة.
وأضاف:” على الفور، تم تقديم المساعدة اللازمة لهم، وإخلاء طاقم القارب بالكامل، وبجهود مشتركة تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه من قبل أفراد الدورية دون وقوع أية إصابات، وجميع أفراد طاقم القارب بصحة جيدة، ولله الحمد”.
وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية قواربهم وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.
 

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