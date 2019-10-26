مصر.. توجيه رسمي بإيقاف الأنشطة السياحية بسبب اضطراب الطقس

المناطق - وكالات

أصدرت وزارة السياحة المصرية، توجيها لشركات ووكالات السفر والسياحة، بإيقاف كل الأنشطة السياحية في جميع المحافظات، بسبب اضطراب الطقس.

وتضمن التوجيه أيضا إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص، يومي الجمعة والسبت، وذلك في المدن المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية.

وذكر بيان للوزارة، أن هذا الإجراء يأتي “حرصا على سلامة السائحين، وسائقي الحافلات السياحية، والمرشدين السياحيين”.

كما شددت الوزارة على أنه في حالة مخالفة التعليمات، “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق الشركة المخالفة”.

وكان مجلس الوزراء المصري قد كلف جميع الوزارات والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كما ناشد المجلس المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وذلك مع تزايد احتمالية تعرض عدة محافظات لإعصار مداري غير معتاد، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي تسبب في هطول أمطار غزيرة، وصلت لحد السيول في بعض المحافظات الساحلية خلال الأيام الماضية.

كما تسببت الطقس السيء في مصرع مواطنين في عدة محافظات مصرية، من بينهم أطفال توفوا صعقا بالكهرباء.