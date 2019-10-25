احدث الأخبار

احذروا هذه الأطعمة.. تعرضكم لخطر “الزهايمر”
أبرز المواد
 مصر.. توجيه رسمي بإيقاف الأنشطة السياحية بسبب اضطراب الطقس
أبرز المواد
 العراق.. مقتل 11 متظاهرا حرقا بعد إضرام النار بأحد مقرات الحشد الشعبي
أبرز المواد
 حرس الحدود بالخفجي ينقذ أربعة بحارة تعرض قاربهم لحريق بعرض البحر 
المنطقة الشرقية
 رئيس هيئة الرياضة يوجه بالتحقيق في دخول عددٍ من الجماهير لمباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ: ٨٠٪؜ من أهداف موسم الرياض تم تحقيقها في أول ١٠ أيام
أبرز المواد
 منتخب التايكوندو للسيدات يتوج بوصافة دورة الخليج السادسة
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية توقف طيران تسع طائرات Boeing 737 NG بسبب شقوق بالهيكل
أبرز المواد
 وفاة شخص في حادث مروري بالباحة
منطقة الباحة
 دراسة تكشف أثر تناول كميات كبيرة من الملح على الدماغ!
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد جندي أول كليبي
منطقة جازان
 الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بتهمة الاتجار بالبشر على خلفية حادثة وفاة 39 مهاجرا صينيا في لندن
أبرز المواد
احذروا هذه الأطعمة.. تعرضكم لخطر “الزهايمر”

احذروا هذه الأطعمة.. تعرضكم لخطر “الزهايمر”

أبرز المواد
مصر.. توجيه رسمي بإيقاف الأنشطة السياحية بسبب اضطراب الطقس

مصر.. توجيه رسمي بإيقاف الأنشطة السياحية بسبب اضطراب الطقس

أبرز المواد
العراق.. مقتل 11 متظاهرا حرقا بعد إضرام النار بأحد مقرات الحشد الشعبي

العراق.. مقتل 11 متظاهرا حرقا بعد إضرام النار بأحد مقرات الحشد الشعبي

أبرز المواد
حرس الحدود بالخفجي ينقذ أربعة بحارة تعرض قاربهم لحريق بعرض البحر 

حرس الحدود بالخفجي ينقذ أربعة بحارة تعرض قاربهم لحريق بعرض البحر 

المنطقة الشرقية

احذروا هذه الأطعمة.. تعرضكم لخطر “الزهايمر”

احذروا هذه الأطعمة.. تعرضكم لخطر “الزهايمر”
http://almnatiq.net/?p=790517
المناطق - وكالات

خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن تناول بعض الأطعمة يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض الزهايمر، مشيرة إلى أن هذه الأطعمة تتصف بميزات تجعل الكثيرين يقبلون عليها.

وأوضحت الدراسة اليابانية التي نشرت في دورية “علم الأعصاب” العلمية أن الأشخاص الذين كانت في دمائهم نسبة عالية من الدهون المتحولة بنسبة تتراوح بين 50-70 في المئة عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بمرض الزهايمر.

وتوجد الدهون التي تزيد خطر الإصابة بالزهايمر في الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والبيتزا المتجمدة والبسكويت والمعجنات الحلوة والمثلجات.

وتحظى هذه الأغذية بشعبية بين المصنعين والمستهلكين على حد سواء، لأنها رخيصة الثمن وتستمر لفترة طويلة، وتمتاز بمذاقها اللذيذ.

وقالت الدراسة إن الصلة لم تكن واضحة بين هذه الدهون والمرض، الذي يعاني منه 50 مليون حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وكانت عينة الدراسة 1628 شخصا في اليابان، تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ولم يكونوا يعانون من المرض مع بدء الدراسة، وجرى تتبع حالتهم لنحو 10 سنوات.

وعمل الباحثون على فحص الدم لأفراد العينة لمعرفة حجم الدهون المتحولة لديهم، كما تم إجراء تحليل للأطعمة التي يتناولونها في نظامهم الغذائي.

ووجدوا أن الذين كانت لديهم نسبة أعلى من هذه الدهون في دمائهم، مقارنة بغيرهم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر بنسبة 52 -74 في المئة.

ويقول طبيب متخصص لم يشارك في الدراسة، إن استخدام مستويات الدهون في الدم عوضا عن الاستبيانات الغذائية يزيد من صحة الدراسة ونتائجها.

والزهايمر هو اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ وموتها، مما يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك.

ومن أبرز أعراضه، فقدان الذاكرة والاكتئاب وفقدان الثقة بالآخرين والتقلبات الشديدة في المزاج.

روابط ذات صلة

مصر.. توجيه رسمي بإيقاف الأنشطة السياحية بسبب اضطراب الطقس

مصر.. توجيه رسمي بإيقاف الأنشطة السياحية بسبب اضطراب الطقس
العراق.. مقتل 11 متظاهرا حرقا بعد إضرام النار بأحد مقرات الحشد الشعبي

العراق.. مقتل 11 متظاهرا حرقا بعد إضرام النار بأحد مقرات الحشد الشعبي
رئيس هيئة الرياضة يوجه بالتحقيق في دخول عددٍ من الجماهير لمباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري

رئيس هيئة الرياضة يوجه بالتحقيق في دخول عددٍ من الجماهير لمباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*