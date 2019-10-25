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“الأرصاد” تتوقع عدم تأثير الحالة المدارية “كيار” على أجواء المملكة

“الأرصاد” تتوقع عدم تأثير الحالة المدارية “كيار” على أجواء المملكة
http://almnatiq.net/?p=790523
المناطق - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة المدارية في بحر العرب وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الحالة تطورت من منخفض مداري إلى عاصفة مدارية أُطلق عليها اسم “كيار”.

وأضافت أن موقعها عند خط عرض 16.1 درجة شمالاً وخط طول 71.8 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها ، 35 – 45 عقدة 63 -81 كم / س، وتتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب.

ويتوقع أن تتطور الحالة خلال الـ 48 ساعة القادمة داخل بحر العرب، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة ،مؤكد أنها مستمرة في مراقبة الحالة من خلال المختصين في قطاع الأرصاد، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات لها، داعيةً الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من موقع الهيئة الرسمي وقنواتها الرسمية.

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