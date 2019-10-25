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“فيسبوك” تطلق خدمتها الإخبارية

“فيسبوك” تطلق خدمتها الإخبارية
http://almnatiq.net/?p=790532
المناطق - وكالات

أعلنت شركة “فيسبوك”، عن إطلاق خدمة إخبارية بشراكة مع وسائل إعلام، بهدف النهوض بصحافة مهنية وتلميع صورة أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم.

وقال صاحب الشركة مارك زوكربيرغ، إنه “منذ سنوات وأنا أناقش مع هيئات صحفية وصحفيين كيف يمكننا دعم صحافة جيدة عبر فيسبوك”.

وأضاف، أن “الصحافة مهمة لديمقراطيتنا وللتقدم معا في مواجهة المشاكل.. تقع على خدمات الإنترنت الكبرى مسؤولية التعاون مع أجهزة الصحافة لإرساء نماذج قابلة للاستمرار على الأمد البعيد لتمويل هذا العمل”.

ومن المقرر، أن يعرض زوكربيرغ، المنتج الجديد في نيويورك، بالشراكة مع روبرت تومسون المدير العام لشركة “نيوز كوربريشن” المجموعة التابعة لروبرت مردوخ، والتي تملك خصوصا “وال ستريت جورنال”، وقناة “فوكس” نيوز.

وأطلقت الخدمة الجمعة، في شكل تجربة بين “مجموعة صغيرة” من المستخدمين الأمريكيين، وستكون عبارة عن ثمرة أخبار مختارة من صحفيين محترفين وخوارزميات “موائمة للخيارات الشخصية”.

وستكون هذه الخدمة الجديدة منفصلة عن سيل المعلومات التي يتلقاها مشتركو فيسبوك “نيوز فيد”، حيث توجد معلومات لا تنبع عن وسائل إعلام محترفة، كما ستضم مقالات منظمات صحفية شريكة.

وبين هؤلاء الشركاء أكثر عن 200 وسيلة إعلام منها “وال ستريت جورنال”، و”واشنطن بوست”، و”بيبل”، وقنوات “ايه بي سي”، و”سي بي اس”، و”فوكس” نيوز.

ولم يذكر شيء حتى الآن عن كلفة هذا المنتج الجديد أو المبالغ التي سيحصل عليها الشركاء.

وقالت الشركة في بيان، إن “الخدمة الجديدة ستبرز الأخبار الوطنية الرئيسية لكل يوم، وتركز على الترفيه والصحة والاقتصاد والرياضة، وهي المحاور الأربعة التي يولع بها أكثر من غيرها رواد فيسبوك”.

وأضافت، أنها “شكلت فريقا من الصحفيين منحوا استقلالية الخط التحريري، وسينتقي الفريق المقالات وفق توجيهات يمكن للجميع الاطلاع عليها”.

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