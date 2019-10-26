تحقيق إندونيسي يكشف أسباب كارثة “بوينغ 737”

تحقيق إندونيسي يكشف أسباب كارثة “بوينغ 737”

أبرز المواد
قلق في الكونغرس من تطبيق “تيك توك”.. “خطر على الأمن القومي”

قلق في الكونغرس من تطبيق “تيك توك”.. “خطر على الأمن القومي”

أبرز المواد
أكراد سوريا يتهمون تركيا والموالين لها بجرائم ضد النساء

أكراد سوريا يتهمون تركيا والموالين لها بجرائم ضد النساء

أبرز المواد
رغم خطاب التهديد..تواصل التظاهرات بلبنان ودعوة لسبت الساحات

رغم خطاب التهديد..تواصل التظاهرات بلبنان ودعوة لسبت الساحات

أبرز المواد

تحقيق إندونيسي يكشف أسباب كارثة “بوينغ 737”

تحقيق إندونيسي يكشف أسباب كارثة “بوينغ 737”
http://almnatiq.net/?p=790543
المناطق - وكالات

كشف تحقيق إندونيسي، أن حادث رحلة شركة “ليون إير” التي تحطمت وخلفت 189 قتيلا قبل عام، وقع بسبب مزيج من عيوب التصميم في الطائرة وضعف تدريب الطيارين ومشاكل في الصيانة.

وأورد تقرير صدر يوم الجمعة أن رحلة ليون إير رقم “610”، من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى جزيرة سومطرة، تحطمت جزئياً لأن الطيارين لم يجر اطلاعهم على كيفية الرد بسرعة على أعطال نظام التحكم في الطيران الآلي لطائرة بوينغ 737 ماكس 8.

وسقطت الطائرة المنكوبة في بحر جاوة بعد دقائق من إقلاعها في 29 أكتوبر 2018.

وقالت اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا إن النظام الآلي، المعروف باسم “إم سي ايه إس”، يعتمد على مستشعر “زاوية الهجوم” الذي يوفر معلومات خاطئة، ما يؤدي تلقائيًا إلى دفع أنف طائرة ماكس صوب الأسفل.

وحدد التقرير العديد من الأخطاء قبل وقوع الحادث، فقد واجهت الطائرة، التي استخدمت فقط لمدة شهرين، مشاكل في رحلاتها الأربع الأخيرة، بما في ذلك رحلة واحدة خلال اليوم السابق لحادثها القاتل.

ويأتي التقرير الإندونيسي عقب آخر صدر الشهر الماضي عن محققي حوادث فيدراليين أمريكيين.

ووجد المحققون الأميركيون أن شركة “بوينغ” وإدارة الطيران الفيدرالية استخفتا بمدى إمكانية أن تؤدي سلسلة غير متوقعة من التحذيرات المرئية والسمعية إلى إبطاء قدرة الطيارين على الاستجابة بسرعة كافية لتجنب الحوادث.

روابط ذات صلة

قلق في الكونغرس من تطبيق “تيك توك”.. “خطر على الأمن القومي”

قلق في الكونغرس من تطبيق “تيك توك”.. “خطر على الأمن القومي”
أكراد سوريا يتهمون تركيا والموالين لها بجرائم ضد النساء

أكراد سوريا يتهمون تركيا والموالين لها بجرائم ضد النساء
رغم خطاب التهديد..تواصل التظاهرات بلبنان ودعوة لسبت الساحات

رغم خطاب التهديد..تواصل التظاهرات بلبنان ودعوة لسبت الساحات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*