تحقيق إندونيسي يكشف أسباب كارثة “بوينغ 737”

المناطق - وكالات

كشف تحقيق إندونيسي، أن حادث رحلة شركة “ليون إير” التي تحطمت وخلفت 189 قتيلا قبل عام، وقع بسبب مزيج من عيوب التصميم في الطائرة وضعف تدريب الطيارين ومشاكل في الصيانة.

وأورد تقرير صدر يوم الجمعة أن رحلة ليون إير رقم “610”، من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى جزيرة سومطرة، تحطمت جزئياً لأن الطيارين لم يجر اطلاعهم على كيفية الرد بسرعة على أعطال نظام التحكم في الطيران الآلي لطائرة بوينغ 737 ماكس 8.

وسقطت الطائرة المنكوبة في بحر جاوة بعد دقائق من إقلاعها في 29 أكتوبر 2018.

وقالت اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا إن النظام الآلي، المعروف باسم “إم سي ايه إس”، يعتمد على مستشعر “زاوية الهجوم” الذي يوفر معلومات خاطئة، ما يؤدي تلقائيًا إلى دفع أنف طائرة ماكس صوب الأسفل.

وحدد التقرير العديد من الأخطاء قبل وقوع الحادث، فقد واجهت الطائرة، التي استخدمت فقط لمدة شهرين، مشاكل في رحلاتها الأربع الأخيرة، بما في ذلك رحلة واحدة خلال اليوم السابق لحادثها القاتل.

ويأتي التقرير الإندونيسي عقب آخر صدر الشهر الماضي عن محققي حوادث فيدراليين أمريكيين.

ووجد المحققون الأميركيون أن شركة “بوينغ” وإدارة الطيران الفيدرالية استخفتا بمدى إمكانية أن تؤدي سلسلة غير متوقعة من التحذيرات المرئية والسمعية إلى إبطاء قدرة الطيارين على الاستجابة بسرعة كافية لتجنب الحوادث.