ارتفاع التوطين إلى 22.4 % في القطاع الخاص ويتجاوز 40 % في 4 مهن رئيسة

المناطق - الرياض

قفزت نسبة التوطين في القطاع الخاص إجمالا إلى 22.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، من 18.1 في المائة بنهاية 2016.

وتجاوزت النسبة 40 في المائة في أربع مهن رئيسة، هي “المهن الكتابية” بنسبة توطين 88.7 في المائة، و”المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال” 72.1 في المائة، و”مهن البيع” 52 في المائة، و”الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية” 40.1 في المائة.

وبحسب “الاقتصادية” أن المهن الكتابية، الأكثر توطينا “نسبة السعوديين من إجمالي العمالة في المهنة” بين جميع مهن القطاع الخاص السعودي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما تعد “مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد” هي الأقل توطينا بمعدل 5.6 في المائة.

وجاءت المهن الكتابية أيضا أكثر المهن استقطابا للسعوديين في القطاع الخاص “نسبة السعوديين في المهنة من إجمالي المواطنين في القطاع الخاص”.

ويعمل في المهن الكتابية أكثر من ربع العمالة السعودية في القطاع الخاص، بعدد 503.9 ألف مشتغل يشكلون 26.4 في المائة من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص البالغ نحو 1.91 مليون مشتغل بنهاية الربع الثاني.