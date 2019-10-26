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الأمم المتحدة: الحكومات ملزمة بدعم حريات التعبير وحماية الفضاء المدني

http://almnatiq.net/?p=790548
المناطق - وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم يشهد تراجعًا في ثقة الناس في المؤسسات السياسية، مشيرًا إلى أن شعور الناس بالقلق وعدم الاطمئنان في حياتهم لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوترات.
ودعا غوتيريش – في حديثه اليوم للصحفيين حول ما يشهده العالم في جميع أنحائه من تظاهرات واحتجاجات – المحتجين في كل أنحاء العالم إلى اتباع النماذج السلمية التي قدمها للإنسانية أناس من أبطال التغيير السلمي، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي عذر لاستخدام العنف، من أي جهة كانت، حاثاً القادة في كل مكان على الاستماع إلى المشاكل الحقيقية للناس الحقيقيين.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن للاحتجاجات قواسم مشتركة تمتد عبر القارات وأنها ينبغي أن تجبرنا جميعا على التفُّكر والاستجابة لها، مبيناً أن الحكومات ملزمة بدعم حريات التعبير والتجمع السلمي، وحماية الفضاء المدني، وينبغي على قوات الأمن أن تتصرف بأقصى درجات ضبط النفس، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي رده على أسئلة الصحفيين عن التظاهرات في بعض مناطق الشرق الأوسط، أعرب الأمين العام عن أسفه العميق لمقتل أعداد كبيرة في الاحتجاجات التي تشهدها العراق، مبينًا أنه بحسب النتائج الأولية لتقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة في العراق، فإن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد وقعت هناك بالفعل، وأن هذه الانتهاكات يجب أن تُدان بوضوح وتُستنكر.
أما في لبنان فقد طالب غوتيريش القادة السياسيين بحل المشاكل عبر الحوار، وحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام العنف من قبل الحكومة والمتظاهرين.

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