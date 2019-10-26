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الأرصاد : هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد : هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

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الأرصاد : هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد : هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=790565
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولا لامطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل ،القصيم ، المدينة المنورة ،القيصومة ،حفر الباطن،مكة المكرمة ) فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق(جازان، عسير، الباحة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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