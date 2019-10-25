أمير منطقة جازان يعزي أسرة الشيخ عبدالله البكري

المناطق - فضة عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى اسرة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن علي البكري – رحمه الله -.

وأعرب سموه ، خلال تعزيته لأسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوي الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم .