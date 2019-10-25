احدث الأخبار

شاب يتبرع بكليته لشقيقته ذات السبع سنوات وينهي معاناتها مع الفشل الكلوي
منطقة الرياض
 ضربة قضائية لترامب في “أزمة العزل”.. ونصر كبير للديمقراطيين
أبرز المواد
 “مايكروسوفت” تعد بـ”مفاجأة استثنائية” في هاتفها القابل للطي
أبرز المواد
 اللبنانيون يردون على خطاب نصر الله بهاشتاغ “أنا ممول الثورة”
أبرز المواد
 أمريكا تخيّر تركيا بشأن منظومة “إس 400”.. 3 حلول أو العقوبات
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي أسرة الشيخ عبدالله البكري
منطقة جازان
 الأمطار الغزيرة تودي بحياة 8 أشخاص في شرقي اليابان
أبرز المواد
 الأرصاد : هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: الحكومات ملزمة بدعم حريات التعبير وحماية الفضاء المدني
أبرز المواد
 النفط ينخفض منهياً ارتفاعا 3 أيام مع عودة المخاوف بشأن النمو
أبرز المواد
 مفوضية اللاجئين: 10 آلاف سوري عبروا الحدود العراقية منذ بدء العدوان التركي
أبرز المواد
 ارتفاع التوطين إلى 22.4 % في القطاع الخاص ويتجاوز 40 % في 4 مهن رئيسة
أبرز المواد
شاب يتبرع بكليته لشقيقته ذات السبع سنوات وينهي معاناتها مع الفشل الكلوي

شاب يتبرع بكليته لشقيقته ذات السبع سنوات وينهي معاناتها مع الفشل الكلوي

منطقة الرياض
ضربة قضائية لترامب في “أزمة العزل”.. ونصر كبير للديمقراطيين

ضربة قضائية لترامب في “أزمة العزل”.. ونصر كبير للديمقراطيين

أبرز المواد
“مايكروسوفت” تعد بـ”مفاجأة استثنائية” في هاتفها القابل للطي

“مايكروسوفت” تعد بـ”مفاجأة استثنائية” في هاتفها القابل للطي

أبرز المواد
اللبنانيون يردون على خطاب نصر الله بهاشتاغ “أنا ممول الثورة”

اللبنانيون يردون على خطاب نصر الله بهاشتاغ “أنا ممول الثورة”

أبرز المواد

شاب يتبرع بكليته لشقيقته ذات السبع سنوات وينهي معاناتها مع الفشل الكلوي

شاب يتبرع بكليته لشقيقته ذات السبع سنوات وينهي معاناتها مع الفشل الكلوي
http://almnatiq.net/?p=790592
المناطق - الرياض

تبرع شاب في الثامنة عشرة من عمره بإحدى كليتيه لشقيقته الطفلة التي لم تتجاوز السابعة من عمرها، منهياً معاناتها مع مرض الفشل الكلوي.

وقال والد الشاب إن ابنه ويدعى علي بن مسفر آل فائع توجه للمستشفى بالرياض دون إخبار أحد من أفراد أسرته، وأجرى الفحوصات اللازمة للتبرع بالكلية، حيث تطابقت أنسجته مع شقيقته “نوف”.

وأبان أن الأسرة علمت بالأمر لاحقاً، حيث جرى إتمام الإجراءات الخاصة بالعملية التي تكللت بالنجاح، مشيراً إلى أن الأسرة باركت لابنها هذا الموقف الإنساني الشجاع الذي يعبر عن مدى حبه لشقيقته وإحساسه بمعاناتها.

من جهتها، دعت والدة الشاب بأن يمن على ابنها بتمام الصحة والعافية وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته وأن يشفي شقيقته.

روابط ذات صلة

الإطاحة بمفحط في الخرج

الإطاحة بمفحط في الخرج
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات بمحافظة الحريق

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات بمحافظة الحريق
“بقاعة كبار الزوار” الهيئة الملكية بالجبيل تستقبل صحافيو الوطن

“بقاعة كبار الزوار” الهيئة الملكية بالجبيل تستقبل صحافيو الوطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*