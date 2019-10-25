شاب يتبرع بكليته لشقيقته ذات السبع سنوات وينهي معاناتها مع الفشل الكلوي

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تبرع شاب في الثامنة عشرة من عمره بإحدى كليتيه لشقيقته الطفلة التي لم تتجاوز السابعة من عمرها، منهياً معاناتها مع مرض الفشل الكلوي.

وقال والد الشاب إن ابنه ويدعى علي بن مسفر آل فائع توجه للمستشفى بالرياض دون إخبار أحد من أفراد أسرته، وأجرى الفحوصات اللازمة للتبرع بالكلية، حيث تطابقت أنسجته مع شقيقته “نوف”.

وأبان أن الأسرة علمت بالأمر لاحقاً، حيث جرى إتمام الإجراءات الخاصة بالعملية التي تكللت بالنجاح، مشيراً إلى أن الأسرة باركت لابنها هذا الموقف الإنساني الشجاع الذي يعبر عن مدى حبه لشقيقته وإحساسه بمعاناتها.

من جهتها، دعت والدة الشاب بأن يمن على ابنها بتمام الصحة والعافية وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته وأن يشفي شقيقته.