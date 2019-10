بعد فيديو “الغرفة القذرة”.. الانتقادات تعصف بميسي ورفاقه

المناطق - الرياض

تعرض لاعبو برشلونة الإسباني لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت لقطات فيديو تظهر “فوضى عارمة” داخل غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم عقب انتهاء لقاء الفريق أمام سلافيا براغ التشيكي، الأربعاء.

وحقق الفريق الكتالوني فوزا بشق الأنفس خارج ملعبه على سلافيا براغ بنتيجة 2-1، واحتاج إلى مساعدة مدافع الضيوف لهز شباك فريقه وإهداء برشلونة 3 نقاط مهمة في دور الممجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ونال نجوم برشلونة، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وزملاؤه، نصيبهم من الانتقادات الفنية خلال اللقاء، إلا أن الملاحظات السلبية امتدت إلى سلوكهم بعد “الحالة المزرية” التي ظهرت بها غرفة تبديل الملابس، عقب رحيلهم من العاصمة التشيكية.

وتظهر في لقطات الفيديو غرفة الملابس مكدسة بالقمامة والعبوات البلاستيكية الممتلئة والفارغة ونصف الفارغة، والأكواب المستعملة والأوراق المقطعة والأقلام الملقاة بإهمال.

The state Barcelona left their dressing room in after beating Slavia Prague 😳

Disgraceful 🤬#FCB #Barcelona #Slaviabarca pic.twitter.com/p0aHJhebGc

