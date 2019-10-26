احدث الأخبار

بعد فيديو “الغرفة القذرة”.. الانتقادات تعصف بميسي ورفاقه
أبرز المواد
 حالة واحدة تسمح لمؤسسات التأمينات الاجتماعية صلاحية استرداد التعويضات
أبرز المواد
 شاب يتبرع بكليته لشقيقته ذات السبع سنوات وينهي معاناتها مع الفشل الكلوي
منطقة الرياض
 ضربة قضائية لترامب في “أزمة العزل”.. ونصر كبير للديمقراطيين
أبرز المواد
 “مايكروسوفت” تعد بـ”مفاجأة استثنائية” في هاتفها القابل للطي
أبرز المواد
 اللبنانيون يردون على خطاب نصر الله بهاشتاغ “أنا ممول الثورة”
أبرز المواد
 أمريكا تخيّر تركيا بشأن منظومة “إس 400”.. 3 حلول أو العقوبات
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي أسرة الشيخ عبدالله البكري
منطقة جازان
 الأمطار الغزيرة تودي بحياة 8 أشخاص في شرقي اليابان
أبرز المواد
 الأرصاد : هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: الحكومات ملزمة بدعم حريات التعبير وحماية الفضاء المدني
أبرز المواد
 النفط ينخفض منهياً ارتفاعا 3 أيام مع عودة المخاوف بشأن النمو
أبرز المواد
بعد فيديو “الغرفة القذرة”.. الانتقادات تعصف بميسي ورفاقه

بعد فيديو “الغرفة القذرة”.. الانتقادات تعصف بميسي ورفاقه

أبرز المواد
حالة واحدة تسمح لمؤسسات التأمينات الاجتماعية صلاحية استرداد التعويضات

حالة واحدة تسمح لمؤسسات التأمينات الاجتماعية صلاحية استرداد التعويضات

أبرز المواد
شاب يتبرع بكليته لشقيقته ذات السبع سنوات وينهي معاناتها مع الفشل الكلوي

شاب يتبرع بكليته لشقيقته ذات السبع سنوات وينهي معاناتها مع الفشل الكلوي

منطقة الرياض
ضربة قضائية لترامب في “أزمة العزل”.. ونصر كبير للديمقراطيين

ضربة قضائية لترامب في “أزمة العزل”.. ونصر كبير للديمقراطيين

أبرز المواد

بعد فيديو “الغرفة القذرة”.. الانتقادات تعصف بميسي ورفاقه

بعد فيديو “الغرفة القذرة”.. الانتقادات تعصف بميسي ورفاقه
http://almnatiq.net/?p=790598
المناطق - الرياض

تعرض لاعبو برشلونة الإسباني لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت لقطات فيديو تظهر “فوضى عارمة” داخل غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم عقب انتهاء لقاء الفريق أمام سلافيا براغ التشيكي، الأربعاء.

وحقق الفريق الكتالوني فوزا بشق الأنفس خارج ملعبه على سلافيا براغ بنتيجة 2-1، واحتاج إلى مساعدة مدافع الضيوف لهز شباك فريقه وإهداء برشلونة 3 نقاط مهمة في دور الممجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ونال نجوم برشلونة، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وزملاؤه، نصيبهم من الانتقادات الفنية خلال اللقاء، إلا أن الملاحظات السلبية امتدت إلى سلوكهم بعد “الحالة المزرية” التي ظهرت بها غرفة تبديل الملابس، عقب رحيلهم من العاصمة التشيكية.

وتظهر في لقطات الفيديو غرفة الملابس مكدسة بالقمامة والعبوات البلاستيكية الممتلئة والفارغة ونصف الفارغة، والأكواب المستعملة والأوراق المقطعة والأقلام الملقاة بإهمال.


حتى دورات المياه لم تسلم من الأذى، حيث رصد شيء زجاجي، كما لو كان لوحا مكسورا ومبعثرا على الأرض.

وانهالت التعليقات السلبية على لاعبي بطل إسبانيا بعد انتشار اللقطات، فيما نصحهم بعض المتابعين على منصات التواصل بالاقتداء بلاعبي منتخب اليابان الذين يحرصون على ترك غرف ملابسهم نظيفة ومرتبة تماما قبل رحيلهم.

وكان لاعبو منتخب “الساموراي” لفتوا الأنظار بشدة بعدما تركوا غرفتهم كما لو كانت لم تستخدم، مع ورقة عليها كلمة “شكرا لكم” باللغة الروسية، في أعقاب خروجهم من مونديال 2018 على يد بلجيكا.

روابط ذات صلة

حالة واحدة تسمح لمؤسسات التأمينات الاجتماعية صلاحية استرداد التعويضات

حالة واحدة تسمح لمؤسسات التأمينات الاجتماعية صلاحية استرداد التعويضات
ضربة قضائية لترامب في “أزمة العزل”.. ونصر كبير للديمقراطيين

ضربة قضائية لترامب في “أزمة العزل”.. ونصر كبير للديمقراطيين
“مايكروسوفت” تعد بـ”مفاجأة استثنائية” في هاتفها القابل للطي

“مايكروسوفت” تعد بـ”مفاجأة استثنائية” في هاتفها القابل للطي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*