مشهد غير مألوف.. فتيات سعوديات يعملن في مجال البناء والترميم “فيديو”

المناطق - الرياض

حققت 3 فتيات شقيقات نجاحا في اقتحام أعمال البناء والترميم في تبوك بعد أن دعمهن والدهن حتى أصبحن يُجدن أعمال الكهرباء والديكورات والدهانات في مشهد غير مألوف على المجتمع.

وقالت مريم الكثيري، خلال لقاء مع برنامج “mbc في أسبوع”، إن فكرة العمل مفيدة للمجتمع السعودي باعتبارهن أول فتيات انطلقن في مجال البناء والتعمير، وسيكون لهن بصمة فيه، لافتة إلى أن الدعم جاء من والدهن.

وأضافت ربى الكثيري أن بداية الفكرة والعمل بهذا المجال كانت صعبة ومرفوضة من قَبل المجتمع، إلا أن بإبداعهن واكتسابهن الخبرة والتطور في العمل أصبحت تأتيهن الطلبات من أصحاب المحال التجارية.

ومن جانبها، قالت شقيقتهما مها الكثيري إنهن تطورن في هذا المجال من خلال الإنترنت، ودروس “الأون لاين” والدورات، وأصبحن حالياً لا نحتاج للعمالة بعد اكتسابهن الخبرة والإبداع خاصة في مجال لوح الجبسون بورد، وتركيب الأسقف والجدران.