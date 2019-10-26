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تطبيقات تساعدك على التخلص من إدمان الهواتف

تطبيقات تساعدك على التخلص من إدمان الهواتف
http://almnatiq.net/?p=790618
المناطق - وكالات

ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من التطبيقات المخصصة لمعالجة مشكلة إدمان الهواتف الذي بات يشكل خطرا حقيقيا يهدد ملايين الناس حول العالم.

ولمعالجة هذه المشكلة أصبحت الشركات المصنعة للهواتف كشركة آبل مثلا تزود أجهزتها ببرمجيات تنبه المستخدم إلى مدة استعماله اليومي لهاتفه، أو تمكنه من تحديد الفترة التي يمكنه فيها استعمال العديد من التطبيقات يوميا، كما ظهرت عدة تطبيقات مخصصة لهذا الغرض لمستخدمي أجهزة أندرويد، ومن أبرز هذه التطبيقات:

Post Box:

يجمع هذا التطبيق جميع الإخطارات والرسائل القادمة إلى الهاتف يوميا ويطلع المستخدم عليها في فترة زمنية محددة، لذا لن يضطر المستخدم معه لفتح جميع التطبيقات وصندوق الرسائل عدة مرات في اليوم.

Video Player

Morph:

يساعد هذا التطبيق المستخدمين على ضبط الهاتف وفق وضعيات وأنماط معينة طوال اليوم كـ “نمط العمل” أو “نمط الإجازة” أو “نمط المساء”، ما يسمح بتحديد الإشعارات التي قد تصل إلى الهاتف، ويقلل من انشغال المستخدم به.

Desert Island:

من خلال هذا التطبيق يمكن للمستخدم اختيار أكثر 5 تطبيقات يستعملها يوميا في هاتفه، وإخفاء التطبيقات الأخرى الأقل استخداما كي لا يتشتت ويضيع وقته  مع برامج قد لا يستفيد منها.

Video Player

Unlock Clock:

يساعد هذا التطبيق المستخدم على التفكير بعدد المرات التي يستعمل فيها هاتفه يوميا، ويذكره دوما بضرورة التقليل من استخدام الهاتف.

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