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مليشيا الحوثي تنهب حصص التموين الغذائي لبرنامج الغذاء العالمي

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مليشيا الحوثي تنهب حصص التموين الغذائي لبرنامج الغذاء العالمي

مليشيا الحوثي تنهب حصص التموين الغذائي لبرنامج الغذاء العالمي
http://almnatiq.net/?p=790645
المناطق - وكالات

قال وزير الإعلام اليمني معمر مطهر الأرياني إن ‏مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في سرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لموظفي عدد من المصالح الحكومية بينها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.
وأوضح الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن عدد من موظفي مؤسسة الثورة في صنعاء كشفوا عن تلقيهم اتصالات من برنامج الغذاء العالمي للمرة الثانية للتأكد من وصول حصصهم الغذائية، مؤكدين عدم استلامهم اي مخصصات للأشهر الثلاثة الاخيرة رغم إثارة القضية اعلامياً قبل أشهر إثر كشفهم عن عمليات نهب منظم لمخصصاتهم طيلة الأشهر الماضية.
وطالب الأرياني برنامج الغذاء العالمي بإعادة النظر في عمله في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتقييم أداء المنظمات “الوسيطة” التي تخضع في الغالب لسيطرة المليشيا، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الأداء والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ممن نهبت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران مرتباتهم وفقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.

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