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“الأرصاد” تنبه.. هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” تنبه.. هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

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“الأرصاد” تنبه.. هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” تنبه.. هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=790652
المناطق - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة ، والحرث، والداير بني مالك ، والدرب، والريث، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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