وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى محافظة ميسان العراقية

المناطق - الرياض

وصلت تعزيزات أمنية كبيرة إلى محافظة ميسان العراقية، بعد احتجاجات عنيفة، يوم أمس.

والدفع بالتعزيزات الأمنية جاء بعد حرق مقر حزبي واشتباكات مع عناصر المقر دامت 6 ساعات.

وقتل، الخميس، خمسة متظاهرين بالرصاص الحي خلال محاولتهم اقتحام مقر فصيل مسلح في مدينة العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجول في ميسان وعدد من المحافظات الجنوبية الأخرى، كما خوّل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، المحافظين، فرض حظر التجول في محافظاتهم.

وشهد العراق “جمعة دامية”، حيث قتل 40 متظاهرا وأصيب أكثر من ألفين، خلال فض الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها العاصمة بغداد، وعدد من المدن الجنوبية.