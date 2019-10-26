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شاهد.. 200 ألف حارس أمن في المملكة.. لا تدريب أو تأمين واستغلال كبير من الشركات

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المناطق - الرياض

لا يزال أكثر من 200 ألف حارس أمن سعودي مدني يعانون من مشكلات مزمنة تتمثل في ضعف الرواتب والتأهيل وطول ساعات العمل وغياب التأمين الطبي.

وينتقد بدر العنزي عضو الجمعية السعودية للموارد البشرية والأمين العام لها، أصحاب شركات الحراسات الأمنية لجشع البعض منهم، وبحثهم عن تعظيم أرباحهم فقط، دون الاهتمام بالعاملين.

وأضاف: أن مهنة حارس الأمن لا تشترط في التقديم والتعيين أدنى خبرة أو فرض شروط أمنية، وساعات العمل تصل إلى 12 ساعة، إضافة إلى انعدام التأمين الطبي.

وقال: إن المهنة شبه مفتوحة ويمكن أن يعمل فيها أي شخص بغض النظر عن تأهليه العلمى. وأبدى أسفه لعدم اهتمام الشركات بتأهيل حراس أمن محترفين أو على الأقل مؤهلين لتقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن غالبيتها يبحث على المكسب التجاري بغض النظر عن الجودة.

ولفت إلى افتقاد أغلب الشركات لوجود مركز تدريب خاص ومدربين مؤهلين، لرفع مستوى منسوبيها، بل على العكس نجد أغلبها مهتمًا بتقديم الخدمة بأقل التكاليف والخروج بأعلى مردود مالي.

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