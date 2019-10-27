احدث الأخبار

دراسة أعراض النوم القهري تتحسن مع الوقت
أبرز المواد
 “صلة” تقرر إلغاء تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في مدرج النصر
أبرز المواد
 خدمة ذاتية جديدة من “العدل” لإصدار الوكالة الشرعية
أبرز المواد
 تدشين برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة بالرياض
أبرز المواد
 ماجد يسلم العويران فيلا سكنية
أبرز المواد
 حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي
أبرز المواد
 “المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان
أبرز المواد
 اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات البارالمبية الدولية
أبرز المواد
 البنك الدولي يقدم 150 مليون دولار لتحسين التعليم في غانا
أبرز المواد
 الدكتور الطيار يفتتح معرض وفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بالمجمعة مول
منطقة الرياض
 فريق “دراجتي تبوك” يشارك في فعاليات “يوم النشاط العائلي”
منطقة تبوك
 الحزم يكسب الأهلي 2 – 1 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
دراسة أعراض النوم القهري تتحسن مع الوقت

دراسة أعراض النوم القهري تتحسن مع الوقت

أبرز المواد
“صلة” تقرر إلغاء تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في مدرج النصر

“صلة” تقرر إلغاء تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في مدرج النصر

أبرز المواد
خدمة ذاتية جديدة من “العدل” لإصدار الوكالة الشرعية

خدمة ذاتية جديدة من “العدل” لإصدار الوكالة الشرعية

أبرز المواد
تدشين برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة بالرياض

تدشين برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة بالرياض

أبرز المواد

دراسة أعراض النوم القهري تتحسن مع الوقت

دراسة أعراض النوم القهري تتحسن مع الوقت
http://almnatiq.net/?p=790664
المناطق - وكالات

دحضت دراسة طبية أجراها المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود الاعتقاد السائد في المجتمعات بأن أعراض مرض النوم القهري من النوع الأول “المصحوب بشلل اليقظة” دائمة ولا تتغير مع الوقت.
وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن سالم باهمام أن النوم القهري مرض مناعي من أعراضه نوبات النوم الفجائية التي لا يمكن مقاومتها، وشلل اليقظة “شلل جميع أو بعض عضلات الجسم عند المواقف العاطفية”، والجاثوم، وهلوسة بداية أو نهاية النوم، وتقطع النوم الليل، والقابلية لزيادة الوزن؛ وكان يعتقد سابقا أنه لا يتغير وضعه مع مرور الزمن.
وبين الدكتور باهمام أن نتائج الدراسة توصلوا لها بعد متابعة 38 مريضاً مصابا بالنوم القهري من النوع الأول لمدة 10 سنوات، ونشرت نتائجها في دورية Nat Sci Sleep في شهر أكتوبر 2019.
وأوضح أن الدراسة بينت أن 42% من المرضى استطاعوا إيقاف علاج شلل اليقظة بدون ظهور أعراض الشلل بنهاية الدراسة، وانخفض معدل النعاس بشكل إحصائي مهم بنهاية الدراسة ولكن زيادة النعاس لم تختف تماما، وزادت نسبة الذين يحصلون على نوم ليلي جيد بنهاية الدراسة من 16% إلى 40% بينما ارتفع وزن المصابين في نهاية الدراسة بشكل إحصائي مهم حسب ما نشرت واس.
وأشار الدكتور أحمد باهمام إلى أن الدراسة توصلت إلى أن مسار النوم القهري غير مستقر، وأنه يمكن أن تتحسن بعض الأعراض مع مرور الوقت.

روابط ذات صلة

“صلة” تقرر إلغاء تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في مدرج النصر

“صلة” تقرر إلغاء تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في مدرج النصر
خدمة ذاتية جديدة من “العدل” لإصدار الوكالة الشرعية

خدمة ذاتية جديدة من “العدل” لإصدار الوكالة الشرعية
تدشين برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة بالرياض

تدشين برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*