جود الإسكان .. سداد الإيجار للأسرة الصادر بحقها حكم تنفيذي وعاجزة عن الدفع

المناطق - الرياض

تُعتبر منصة جود الإسكان الإلكترونية أحد المشاريع الوطنية التي تُنفَّذُ بالشراكة بين برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان والمساهمين في أعمال الخير من أفرادٍ ومنظمات خيرية، حيث تضمن هذه المنصة الوطنية للمساهمين وصول مساهمتهم لمستحقيها بكل يُسْرٍ وسهولة، وذلك من خلال الدخول عليها واختيار نوعية الدعم المقدَّم للمستفيدين، بحيث تشتمل المساهمة على تأمين مبلغ الإيجار الشهري، أو تمكينهم من الحصول على السكن المناسب.

وتشمل الأهداف الاستراتيجية لمشروع منصة جود منصة جود الإسكان:

المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من أجل حياة صحية وعامرة.

زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع السعودي.

رفع مستوى الوثوق لطلب المساعدات في مجال الإسكان.

تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاعات الحكومية والأهلية والتجارية لتحقيق الأولويات الوطنية.