احدث الأخبار

جود الإسكان .. سداد الإيجار للأسرة الصادر بحقها حكم تنفيذي وعاجزة عن الدفع
أبرز المواد
 شاهد.. 200 ألف حارس أمن في المملكة.. لا تدريب أو تأمين واستغلال كبير من الشركات
أبرز المواد
 “الفيصل” يكرّم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي.. الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى محافظة ميسان العراقية
أبرز المواد
 تخصيص 20 ألف متر مربع لإنشاء متحف السيرة النبوية في المدينة المنورة.. والتنفيذ خلال أشهر
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه.. هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات منتدى مسك للإعلام بالقاهرة
أبرز المواد
 تجدد المظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية
أبرز المواد
 مليشيا الحوثي تنهب حصص التموين الغذائي لبرنامج الغذاء العالمي
أبرز المواد
 العراق.. قيادة العمليات المشتركة تتوعد “القتلة”
أبرز المواد
 الجمعية السعودية للأشعة تطلق ورشة عمل لمؤتمرها العلمي
منطقة مكة المكرمة
 الدفاع الروسية: نفط سوريا ينقل إلى خارج البلاد تحت حراسة العسكريين الأمريكيين
أبرز المواد
جود الإسكان .. سداد الإيجار للأسرة الصادر بحقها حكم تنفيذي وعاجزة عن الدفع

جود الإسكان .. سداد الإيجار للأسرة الصادر بحقها حكم تنفيذي وعاجزة عن الدفع

أبرز المواد
شاهد.. 200 ألف حارس أمن في المملكة.. لا تدريب أو تأمين واستغلال كبير من الشركات

شاهد.. 200 ألف حارس أمن في المملكة.. لا تدريب أو تأمين واستغلال كبير من الشركات

أبرز المواد
“الفيصل” يكرّم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي.. الأربعاء المقبل

“الفيصل” يكرّم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي.. الأربعاء المقبل

أبرز المواد
وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى محافظة ميسان العراقية

وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى محافظة ميسان العراقية

أبرز المواد

جود الإسكان .. سداد الإيجار للأسرة الصادر بحقها حكم تنفيذي وعاجزة عن الدفع

جود الإسكان .. سداد الإيجار للأسرة الصادر بحقها حكم تنفيذي وعاجزة عن الدفع
http://almnatiq.net/?p=790688
المناطق - الرياض

تُعتبر منصة جود الإسكان الإلكترونية أحد المشاريع الوطنية التي تُنفَّذُ بالشراكة بين برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان والمساهمين في أعمال الخير من أفرادٍ ومنظمات خيرية، حيث تضمن هذه المنصة الوطنية للمساهمين وصول مساهمتهم لمستحقيها بكل يُسْرٍ وسهولة، وذلك من خلال الدخول عليها واختيار نوعية الدعم المقدَّم للمستفيدين، بحيث تشتمل المساهمة على تأمين مبلغ الإيجار الشهري، أو تمكينهم من الحصول على السكن المناسب.

وتشمل الأهداف الاستراتيجية لمشروع منصة جود منصة جود الإسكان:

المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من أجل حياة صحية وعامرة.
زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع السعودي.
رفع مستوى الوثوق لطلب المساعدات في مجال الإسكان.
تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاعات الحكومية والأهلية والتجارية لتحقيق الأولويات الوطنية.

روابط ذات صلة

شاهد.. 200 ألف حارس أمن في المملكة.. لا تدريب أو تأمين واستغلال كبير من الشركات

شاهد.. 200 ألف حارس أمن في المملكة.. لا تدريب أو تأمين واستغلال كبير من الشركات
“الفيصل” يكرّم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي.. الأربعاء المقبل

“الفيصل” يكرّم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي.. الأربعاء المقبل
وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى محافظة ميسان العراقية

وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى محافظة ميسان العراقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*