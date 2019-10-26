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جمعية الرعاية الصحية بتبوك تنفذ حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع جامعة تبوك

جمعية الرعاية الصحية بتبوك تنفذ حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع جامعة تبوك

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جمعية الرعاية الصحية بتبوك تنفذ حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع جامعة تبوك

جمعية الرعاية الصحية بتبوك تنفذ حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع جامعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=790692
تبوك - فايز السميري:

نظّمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك بالتعاون مع كلية الطب بجامعة تبوك امس حملة التوعية بسرطان الثدي تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام وذلك في منتزة الأمير فهد بن سلطان بتبوك .
حيث قامت الجمعية الخيرية بتوفير قافلة العيادة العامه المتنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وذلك بدعم الرعاة مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية و وقف الجميح للشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله وشركة أسمنت تبوك.

وجرى الفريق الطبي المشارك من خلال القافلة المتنقله الكشف الطبي المبكر لسرطان الثدي لدى النساء وقد تم فحص ٤٠ مراجعه تتراوح أعمارهم مابين ٢٠-٤٠ عاما.
كما أن الجمعية تعمل حالياً جاهدة لتنفيذ العديد من البرامج و الفعاليات خلال الفترة القادمة وفق الخطة الاستراتيجية بمشاركة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك وجامعة تبوك وذلك ضمن الشراكة المجتمعية معهم
كما قدمت الجمعية شكرها للمتبرعين والداعمين لبرامجها .

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