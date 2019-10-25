احدث الأخبار

بلدية البدع تغلق عدداً من المحلات المخالفة
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “نزرعها لننعم بها
المنطقة الشرقية
 جمعية الرعاية الصحية بتبوك تنفذ حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع جامعة تبوك
منطقة تبوك
 جود الإسكان .. سداد الإيجار للأسرة الصادر بحقها حكم تنفيذي وعاجزة عن الدفع
أبرز المواد
 شاهد.. 200 ألف حارس أمن في المملكة.. لا تدريب أو تأمين واستغلال كبير من الشركات
أبرز المواد
 “الفيصل” يكرّم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي.. الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى محافظة ميسان العراقية
أبرز المواد
 تخصيص 20 ألف متر مربع لإنشاء متحف السيرة النبوية في المدينة المنورة.. والتنفيذ خلال أشهر
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه.. هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات منتدى مسك للإعلام بالقاهرة
أبرز المواد
 تجدد المظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية
أبرز المواد
 مليشيا الحوثي تنهب حصص التموين الغذائي لبرنامج الغذاء العالمي
أبرز المواد
بلدية البدع تغلق عدداً من المحلات المخالفة

بلدية البدع تغلق عدداً من المحلات المخالفة

منطقة تبوك
أمانة الشرقية تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “نزرعها لننعم بها

أمانة الشرقية تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “نزرعها لننعم بها

المنطقة الشرقية
جمعية الرعاية الصحية بتبوك تنفذ حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع جامعة تبوك

جمعية الرعاية الصحية بتبوك تنفذ حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع جامعة تبوك

منطقة تبوك
جود الإسكان .. سداد الإيجار للأسرة الصادر بحقها حكم تنفيذي وعاجزة عن الدفع

جود الإسكان .. سداد الإيجار للأسرة الصادر بحقها حكم تنفيذي وعاجزة عن الدفع

أبرز المواد

أمانة الشرقية تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “نزرعها لننعم بها

أمانة الشرقية تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “نزرعها لننعم بها
http://almnatiq.net/?p=790693
الدمام - المناطق

برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تعتزم أمانة المنطقة الشرقية إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تشجير مدن المنطقة الشرقية “نزرعها لننعم بها، وذلك لأهمية التشجير في الدور البيئي.

وذكر وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التشجير “نزرعها لننعم بها، يأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البلديات والأمانات بالمملكة، لافتًا إلى أن المبادرة تركز على زراعة الحدائق العامة والمساجد وساحات الأحياء والشوارع، مؤكدا على أهمية غرس القيم ونشر ثقافة التطوع لدى كافة شرائح المجتمع، حيث أن هذه المبادرة جزء من مبادرات وأهداف الأمانة التي تقدمها لإشراك المواطنين والمقيمين في جانب الخدمة المجتمعية ونشر ثقافة التشجير وإيمانًا منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وزيادة الرقعة الخضراء بمدن المنطقة الشرقية لرفع معدل نصيب الفرد منها، وتحسين المشهد الحضري.

وكشف أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف زراعة أكثر من نصف مليون شجرة خلال ثلاثة شهور بمدن المنطقة الشرقية، حيث ستنطلق أعمال المرحلة الثانية اعتبارًا من تاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤١هـ، موضحا أن المرحلة الثانية ستشهد مشاركة إدارة تعليم الشرقية لتشجير المدارس العامة والخاصة، إضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للشؤون الصحية في المنطقة لتشجير المراكز الصحية العامة والخاصة.

وقال المهندس ” زياد مغربل ” إن مبادرة تشجير حاضرة الدمام “نزرعها لننعم بها”، في مرحلتها الأولى استمرت ثلاثة أشهر متواصلة بمعدل يومين في الأسبوع، وشملت مدن الدمام والظهران والخبر، بمشاركة أكثر من 3600 متطوع ومتطوعة من مختلف القطاعات والفئات، حققوا فيها ما مجموعه 172 ألف ساعة تطوع.

كما حققت المبادرة أحد أهم أهدافها الرئيسية وهو نشر الوعي البيئي في نفوس أفراد المجتمع، وأهمية المحافظة على الأشجار والعناية بها من خلال التعاطي الإعلامي المكثف الذي حظيت به المبادرة، وعبر الممارسة الفعلية لمشاركات الطلبة والطالبات وأفراد أسرهم بغرس الأشجار، بالإضافة إلى تحقيقها للهدف المنشود في زراعة 50 ألف شجرة للمرحلة الأولى من المبادرة، وتشجير 210 موقعًا في مدن حاضرة الدمام.

روابط ذات صلة

حرس الحدود بالخفجي ينقذ أربعة بحارة تعرض قاربهم لحريق بعرض البحر 

حرس الحدود بالخفجي ينقذ أربعة بحارة تعرض قاربهم لحريق بعرض البحر 
بدء إزالة أعمدة كهرباء الضغط العالي تمهيداً لتشغيل مطار حفر الباطن للرحلات الدولية

بدء إزالة أعمدة كهرباء الضغط العالي تمهيداً لتشغيل مطار حفر الباطن للرحلات الدولية
أمانة حفر الباطن تنفذ حزام شجري حول المحافظة

أمانة حفر الباطن تنفذ حزام شجري حول المحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*