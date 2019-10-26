بلدية البدع تغلق عدداً من المحلات المخالفة

تبوك - علي العميري:

أغلقت بلدية محافظة البدع 6 محلات خلال جولاتها الرقابية المفاجئة التي نفذتها على المحلات والمطاعم في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أن البلدية حريصة على كل ما يمس صحة المواطن وتعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية بالإضافة للجولات الميدانية المفاجئة.

وأضاف السعيد أن البلدية تأكدت خلال جولاتها من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية مشيرًا إلى أنه تم خلال الاسبوع الماضي قيام قسم صحة البيئة بالبلدية ب28 جولة وإغلاق 6 محلات مخالفة وإنذار 17 محلاً فيما تم مصادرة 230 ك من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإيقاف 9 عمال لعدم وجود شهادات صحية بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

وأشاد السعيد بدور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو حساب البلدية بتويتر .