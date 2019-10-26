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ترمب: لا أحتاج لمحامين أمام الكونغرس.. “أنا الفريق”

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ترمب: لا أحتاج لمحامين أمام الكونغرس.. “أنا الفريق”

ترمب: لا أحتاج لمحامين أمام الكونغرس.. “أنا الفريق”
http://almnatiq.net/?p=790703
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، أنه ليس بحاجة لفريق من المحامين للدفاع عنه أثناء التحقيق بخصوص المساءلة في مجلس النواب من قبل الديمقراطيين حول مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني، والتي كشفت أن الرئيس ترمب طلب فعلا من فولوديمير زيلينسكي التحقيق في شأن خصمه جو بايدن.

وأكد ترمب للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور مناسبة في كارولينا الجنوبية: “هذا هو الوضع.. ليس من فريق للدفاع، الجميع يتحدثون عن هذا الفريق، وأنا الفريق الوحيد، لأنني لم أفعل شيئاً خاطئاً”.

كلام ترمب جاء تعليقا على ما يريده الديمقراطيون حول إقالة الرئيس، وعلى رأسهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

كما اعتبر ترمب أن كل ما يجري “صفقة زائفة” تركز على مكالمة “مثالية” أجراها مع الرئيس الأوكراني، مشيرا إلى أنه لو حدثت عواقب غير حميدة من هذا التحقيق، سوف تغرق البلاد في الركود الاقتصادي، بحسب تعبيره.

أيضا تساءل باستغراب: “كيف يمكن للديمقراطيين عزل واحد من أنجح الرؤساء؟”.

وختم: “إن أي نتيجة غير طيبة عن مطاردة الساحرات المزيفة هذه تعني دخول البلاد في الركود والكساد اللذين لم تشهدهما من قبل”، بحسب نعبيره.

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