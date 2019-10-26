أمانة المدينة المنورة تعلن الجدول الزمني لانتخابات طوائف المهن

المناطق - المدينة المنورة

حددت أمانة منطقة المدينة المنورة الجدول الزمني لمواعيد انتخاب رؤساء المهن ونوابهم لعدد من طوائف المهن ومواعيد استقبال اوراق المرشحين , وذلك حتى 28 ربيع أول القادم , كما حددت الأمانة توقيت موعد الانتخاب للمرشحين لطائفة مهنة بائعي الأعلاف يوم الأحد 1441/4/4هـ وطائفة مهنة بيع الأثاث ( الخردة ) يوم الأثنين 1441/4/5هـ وطائفة مهنة بيع الأسماك في يوم الثلاثاء 1441/4/6هـ وطائفة مهنة بيع اللحوم ( الجزارين ) يوم الأربعاء 1441/4/7هـ , وطائفة مهنة محلات العطارة في يوم الخميس 1441/4/8هـ.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة الأستاذ/عبد الله بن محمد آل طالع الاشتراطات المتعلقة بمن يرغب الترشح رئيساً أو نائباً للطائفة على أن يكون سعودي الجنسية , وأن يكون مشهود له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك كما يشترط أن يقدم ما يثبت بأنه مقيم إقامة دائمة في المدينة المنورة ( من العمدة ) وممارساً للمهنة لمدة لا تقل عن سنة وإحضار ما يثبت ذلك من جهات حكومية (البلدية /التجارة ) , وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وإحضار ما يثبت ذلك وأن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة سارية المفعول , وأن لا يزيد عمرة خمسة وستين عاماً ولا يقل عن ثلاثين عاماً وأن لا يكون موظفاً وأن يكون لائقا طبيا , وأن لا يكون موظفاً، وعدم توكيل الغير , وأن يقدم ما يثبت خلوة من العيوب الصحية التي تعيق عملة ( يرفق تقرير طبي ) , أن يكون حاصل على ترخيص بمزاولة المهنة سارية المفعول , واذا كان الناخب مريض فعلية أن يحضر ما يثبت ذلك من أحد المستشفيات , واذا كان الناخب لدية حالة أمنية فعلية أن يحضر ما يثبت ذلك . واذا كان الناخب مسافر فيلزم أحضار ما يثبت . وأن يحضر معه كافة الأوراق الثبوتية من صورة بطاقة الأحوال ورخصة محل سارية المفعول مع الأصول . كما بين آل طالع بأن من مهام رئيس الطائفة ونائبة أن يكون لدية القدرة على تمثيل أفراد حرفته لدى الجهات الرسمية , وأن يقوم بإبلاغ أي تعليمات توجه له من قبل الجهات الحكومية لإفراد حرفته , وأن يكون لدية القدرة على مراقبة أفراد حرفته والإبلاغ عن من يلجأ الى الخداع أو الغش من أصحاب الحرفة . وأن يكون رقيبا على أفراد حرفته حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من الأمانة أو من الجهات الرسمية الأخرى .