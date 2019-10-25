اختتام حملة التوعية بسرطان الثدي بجامعة الباحة

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بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين وعميد كلية الطب الدكتور علي بن هندي الغامدي ومدير المركز الطبي الجامعي علي الزهراني اختتمت جامعة الباحة فعاليات شهر أكتوبر للتوعية بمرض سرطان الثدي 2019 والمعرض المصاحب لها، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية والتطوعية والقطاع الخاص، والتي افتتحت فعالياته الخميس الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام ، وذلك بغابة رغدان بالباحة .حيث تجول معالي مدير الجامعة في الأركان المشاركة بالحملة ، واستمع إلى شرح مفصل عن كل ركن، والهدف من مشاركته بالفعالية .وأثنى معاليه على ماقدمته كلية الطب في خدمة الجامعة والمجتمع ، موضحاً معالي الأستاذ الدكتور الحسين بأن تنظيم هذه الحملة يأتي تجسيداً لدور جامعة الباحة ؛ لتكون منصة للحراك الصحي التثقيفي، وهو واحد من أهم الأدوار التي تتبناها الجامعة في خدمة المجتمع بالجوانب التي تهم صحة المجتمع، متقدماً معاليه بجزيل شكره وتقديره لعميد كلية الطب ولجميع فريق العمل بالحملة على هذه الجهود الكبيرة التي قدمتها الكلية. وبدوره أوضح عميد كلية الطب الدكتور على الغامدي أن الحملة تهدف إلى التعريف بمخاطر مرض سرطان الثدي وأنواعه،وتوعية وتثقيف جميع الفئات العمرية من النساء، والتعريف بطريقة الفحص الذاتي وضرورة إجراء الفحص المبكر تجنباً للإصابة والتأكد من سلامتهن.وبين أن الحملة التي حضرها كذلك أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات والطلاب والطالبات تخللها توزيع بروشورات توعوية على الزوار، وتقديم دورات واستشارات عن العوامل المؤدية لانتشار سرطان الثدي، ومطويات توضح طرق العلاج المختلفة لهذا المرض، وذكر بعض الأطعمة التي تقلل من الإصابة بالمرض، وحثهم على الكشف المبكر من خلال إيضاح الجانب الصحي المهم والمؤثر في العلاج.وأكد الدكتور الغامدي أن حملة التوعية بسرطان الثدي لاقت القبول والاستحسان، وحققت العديد من الأهداف الصحية والتوعوية لأعداد كبيرة من الزائرين والزائرات لمقرات الحملة.

من جهته أوضح المشرف على الحملة الدكتور ماجد شخص الغامدي أن الحملة شهدت مشاركة 12 ركنا ومعرضا مصاحبا من كلية الطب ، والمركز الطبي الجامعي ، وكلية الأسنان ، وجمعية تعاطف ، والشؤون الصحية بالمنطقة ، وجمعية الثقافة والفنون .

وأضاف الدكتور الغامدي أن الأركان تضمنت ركن التعريف بسرطان الثدي، وركن التعريف بعوامل الخطورة،وركن التعريف بالفحص المبكر باستخدام الماموقرام ،وركن أسئلنا ،و ركن الرسم والأطفال ،وركن الضيافة ، وركن العلامات الحيوية وقياس السكر،وعيادات للفحص السريري و وعيادات للجلدية ، وعيادات للإقلاع عن التدخين للرجال وأخرى للسيدات .

وبين الدكتور الغامدي أنه استفاد أكثر من 450 زائرة من الخدمات المقدمة في الحملة ، من خلال عيادة الفحص السريري وعيادتي الإقلاع عن التدخين وعيادة الأسنان والعلامات الحيوية . وفي ختام الجولة كرّم معالي مدير الجامعة الجهات المشاركة والأطباء والطلاب والطالبات والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والفرق التطوعية .