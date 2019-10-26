وزير الطاقة الأميركي : تقدم في محادثات النووي مع المملكة

المناطق - وكالات

قال وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، إن المحادثات مع المملكة العربية السعودية حول البرنامج النووي تمضي قدما بحسب “رويترز”.

وأضاف الوزير خلال جلسة نقاش في أبوظبي أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لضمان توفر إمدادات النفط العالمية.

وكانت المملكة ، قد أعلنت ضمن مستهدفات رؤية 2030 التأكيد على استهداف الطاقات المتجددة والنووية للأغراض السلمية، بما يدعم مساهمة الطاقة في استدامة النمو في جميع المجالات والمناطق في المملكة العربية السعودية.

وسعت المملكة إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني، عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة النووية في مجالات مختلفة، وفي هذا الإطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة.