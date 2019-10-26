مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

المناطق - الجوف

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن رغبتها في استقطاب كفاءات متميزة لشغل بعض الوظائف المتوفرة للسعوديين فقط ( رجال ونساء ) لعدد من الإدارات التابعة للمدينة .

حيث أوضحت إدارة رأس المال البشري أن هناك شروط ومتطلبات للمتقدمين وهي أن يجيد المتقدم تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه و يفضل إجادة اللغة الإنجليزية ، وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة وأن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة ، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لها وأن يكون لائقاً طبياً .

وأكدت إدارة رأس المال البشري والشؤون الإدارية أنه سيتم استقبال طلبات التقديم من بداية يوم الأحد الموافق 27/10/2019 عبر خانة التوظيف بموقع المدينة www.pmmc.med.sa<http://www. pmmc.med.sa> وفي حال الإستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل [email protected]<mailto :[email protected]> .

علماً أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط وذلك من خلال البريد الإلكتروني .