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الصحة تتوعَّد بإحالة منسوبيها الرافضين لتطعيم الإنفلونزا للشؤون القانونية

الصحة تتوعَّد بإحالة منسوبيها الرافضين لتطعيم الإنفلونزا للشؤون القانونية

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الصحة تتوعَّد بإحالة منسوبيها الرافضين لتطعيم الإنفلونزا للشؤون القانونية

الصحة تتوعَّد بإحالة منسوبيها الرافضين لتطعيم الإنفلونزا للشؤون القانونية
http://almnatiq.net/?p=790736
المناطق - متابعات

توعَّدت وزارة الصحة، منسوبيها الرافضين للتطعيم ضد الأنفلونزا بالتحقيق والإحالة للشؤون القانونية، مشددة على ضرورة توعية العاملين الصحيين الراغبين عن أخذ اللقاح، بأهمية التطعيم حماية لهم ولمرضاهم.

وأكدت وزارة الصحة، في تعميم وفقا لـ «عاجل» ، أنَّه في حال استمرار رفض العاملين الصحيين أخذ اللقاح ضد الأنفلونزا، فسيتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية.

وأشارت إلى أنَّها تستهدف تطعيم 4.6 مليون شخص ضد الأنفلونزا، بينهم الممارسون الصحيون (كالأطباء، ومنسوبي التمريض، والفنيين والإداريين، والفئات الأخرى، ممن يقدمون الرعاية الصحية، للمرضى بشكل مباشر).

وشدَّدت وزارة الصحة، على مديري الشئون الصحية بالمملكة والمجمعات الصحية بالمناطق، أثناء الاجتماعات للمحاضرات والتعليم المستمر، تطعيم العاملين حتى وإن أخذوا اللقاح خلال موسم الحج.

وشمل التعميم، بحسب مصادر «عاجل» المستشفيات العسكرية والخاصة والحكومية الأخرى، لنجاح ما أسمته حملة لقاح أنفلونزا نصف الكرة الشمالي 2019- 2020.

من جانبهم، اعتبر عدد من الممارسين الصحيين، في تصريحات لـ«عاجل»، أنَّ أخذ اللقاح ضد الأنفلونزا، أمر لا يحتاج إلى تهديد بتعميم، مؤكدين أنهم «أدرى بصحتهم».

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