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مبيعات تذاكر الدخول إلى “الرياض بوليفارد” عبر الإنترنت اعتباراً من اليوم

مبيعات تذاكر الدخول إلى “الرياض بوليفارد” عبر الإنترنت اعتباراً من اليوم

منوعات
تراث العلا الشعبي تقيم فعاليات الشنة والمجلاد لإحياء الموروث الشعبي

تراث العلا الشعبي تقيم فعاليات الشنة والمجلاد لإحياء الموروث الشعبي

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الصحة تتوعَّد بإحالة منسوبيها الرافضين لتطعيم الإنفلونزا للشؤون القانونية

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مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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مبيعات تذاكر الدخول إلى “الرياض بوليفارد” عبر الإنترنت اعتباراً من اليوم

مبيعات تذاكر الدخول إلى “الرياض بوليفارد” عبر الإنترنت اعتباراً من اليوم
http://almnatiq.net/?p=790744

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مساءً أمس, أن ست مناطق ضمن موسم الرياض قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وامتلأت بالزوار بالكامل.
وشهدت كل من منطقة “الرياض بوليفارد” و”رياض ونتر وندرلاند” و”المربع” و”الملز” و”واجهة الرياض” و”نبض الرياض” حضوراً كثيفاً من قبل الزوار, الذين وصل عددهم إلى أكثر من 160 ألف شخص أتوا للاستمتاع بالفعاليات المقدمة في هذه المناطق وعاشوا نهاية أسبوع سعيدة.
وسجلت منطقة “الرياض بوليفارد” عدد حضور وصل إلى أكثر من 70 ألف شخص، ودخل إلى منطقتي “واجهة الرياض” و”الملز” أكثر من 25 ألف شخص لكل منطقة، فيما حضر أكثر من 20 ألف شخص إلى منطقة “رياض ونتر وندرلاند”، وزار منطقة “نبض الرياض” أكثر من 15 ألف شخص, أما منطقة “المربع”، فسجلت حضور أكثر من ألفي شخص.
وأعلنت إدارة موسم الرياض أنه اعتباراً من اليوم لن يتم بيع تذاكر الدخول إلى منطقة “الرياض بوليفارد” عند المدخل، إذ ستكون الطريقة الوحيدة لشراء التذاكر عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لموسم الرياض، وذلك من خلال الرابط التالي : https://riyadhseason.sa/en/event/Riyadh_Boulevard .

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