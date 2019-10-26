أردوغان: سنخلي الحدود من المقاتلين الأكراد إن لم تفعل روسيا

المناطق - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن بلاده ستخلي منطقة الحدود مع شمال شرق سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن لم تنفذ روسيا التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي أبرم الأسبوع الماضي في سوتشي بين البلدين.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمه أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء بأن تتكفل الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود.

وأكد الرئيس أردوغان في خطاب نقله التلفزيون التركي أن أنقرة “ستطهر المنطقة من الإرهابيين” إذا لم تنسحب منها القوات الكردية بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.

وقال أردوغان: “إذا لم يتم تطهير الإرهابيين في نهاية الـ150 ساعة، فسنتولى السيطرة ونطهرها بأنفسنا”، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا فرعاً من حزب العمال الكردستاني المتمرد الذي يقاتل الجيش التركي منذ عقود.

في سياق آخر، كرر أردوغان تهديداً سبق وأن وجهه من قبل “بفتح البوابات” أمام اللاجئين للتوجه إلى أوروبا إن لم تدعم الدول الأوروبية خطط أنقرة لإقامة “منطقة آمنة” بشمال شرق سوريا يريد أن ينقل إليها اللاجئين المقيمين حاليا في تركيا.