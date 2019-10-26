احدث الأخبار

أردوغان: سنخلي الحدود من المقاتلين الأكراد إن لم تفعل روسيا
أبرز المواد
 مبيعات تذاكر الدخول إلى “الرياض بوليفارد” عبر الإنترنت اعتباراً من اليوم
منوعات
 تراث العلا الشعبي تقيم فعاليات الشنة والمجلاد لإحياء الموروث الشعبي
منطقة تبوك
 الصحة تتوعَّد بإحالة منسوبيها الرافضين لتطعيم الإنفلونزا للشؤون القانونية
أبرز المواد
 مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
منطقة الجوف
 وزير الطاقة الأميركي : تقدم في محادثات النووي مع المملكة
أبرز المواد
 اختتام حملة التوعية بسرطان الثدي بجامعة الباحة
منطقة الباحة
 جمعية الكشافة تُشارك في ” حملة التشجير “
منطقة الرياض
 أمانة المدينة المنورة تعلن الجدول الزمني لانتخابات طوائف المهن
منطقة المدينة المنورة
 أردوغان في تصريحات عنصرية: هذه المنطقة لا تصلح لعيش الأكراد
أبرز المواد
 ترمب: لا أحتاج لمحامين أمام الكونغرس.. “أنا الفريق”
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يؤكد على أهمية توجيه الشباب والشابات لاستثمار الفرص الاقتصادية بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
أردوغان: سنخلي الحدود من المقاتلين الأكراد إن لم تفعل روسيا

أردوغان: سنخلي الحدود من المقاتلين الأكراد إن لم تفعل روسيا

أبرز المواد
مبيعات تذاكر الدخول إلى “الرياض بوليفارد” عبر الإنترنت اعتباراً من اليوم

مبيعات تذاكر الدخول إلى “الرياض بوليفارد” عبر الإنترنت اعتباراً من اليوم

منوعات
تراث العلا الشعبي تقيم فعاليات الشنة والمجلاد لإحياء الموروث الشعبي

تراث العلا الشعبي تقيم فعاليات الشنة والمجلاد لإحياء الموروث الشعبي

منطقة تبوك
الصحة تتوعَّد بإحالة منسوبيها الرافضين لتطعيم الإنفلونزا للشؤون القانونية

الصحة تتوعَّد بإحالة منسوبيها الرافضين لتطعيم الإنفلونزا للشؤون القانونية

أبرز المواد

أردوغان: سنخلي الحدود من المقاتلين الأكراد إن لم تفعل روسيا

أردوغان: سنخلي الحدود من المقاتلين الأكراد إن لم تفعل روسيا
http://almnatiq.net/?p=790747
المناطق - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن بلاده ستخلي منطقة الحدود مع شمال شرق سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن لم تنفذ روسيا التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي أبرم الأسبوع الماضي في سوتشي بين البلدين.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمه أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء بأن تتكفل الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود.

وأكد الرئيس أردوغان في خطاب نقله التلفزيون التركي أن أنقرة “ستطهر المنطقة من الإرهابيين” إذا لم تنسحب منها القوات الكردية بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.

وقال أردوغان: “إذا لم يتم تطهير الإرهابيين في نهاية الـ150 ساعة، فسنتولى السيطرة ونطهرها بأنفسنا”، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا فرعاً من حزب العمال الكردستاني المتمرد الذي يقاتل الجيش التركي منذ عقود.

في سياق آخر، كرر أردوغان تهديداً سبق وأن وجهه من قبل “بفتح البوابات” أمام اللاجئين للتوجه إلى أوروبا إن لم تدعم الدول الأوروبية خطط أنقرة لإقامة “منطقة آمنة” بشمال شرق سوريا يريد أن ينقل إليها اللاجئين المقيمين حاليا في تركيا.

روابط ذات صلة

الصحة تتوعَّد بإحالة منسوبيها الرافضين لتطعيم الإنفلونزا للشؤون القانونية

الصحة تتوعَّد بإحالة منسوبيها الرافضين لتطعيم الإنفلونزا للشؤون القانونية
وزير الطاقة الأميركي : تقدم في محادثات النووي مع المملكة

وزير الطاقة الأميركي : تقدم في محادثات النووي مع المملكة
أردوغان في تصريحات عنصرية: هذه المنطقة لا تصلح لعيش الأكراد

أردوغان في تصريحات عنصرية: هذه المنطقة لا تصلح لعيش الأكراد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*