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مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ خمسة محتجزين وهم بصحة جيدة

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مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ خمسة محتجزين وهم بصحة جيدة

مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ خمسة محتجزين وهم بصحة جيدة
http://almnatiq.net/?p=790750
تبوك - علي العميري
باشرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم حريق منزل غرب تبوك وانقاد خمسة محتجزين أمرأتين وثلاث أطفال وهم بصحة جيدة .
وفي التفاصيل أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك تبلغ صباح اليوم عن حريق منزل غرب تبوك وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة والمختصة .
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول/ رافع العمري, أنه عند الوصول تبين أن الحريق داخل غرفة بالدور الثاني بمنزل مكون من دورين ، تم مباشرة الحادث والسيطرة عليه واخماد النيران ، وتم اخراج خمسة محتجزين ( امرأتين وثلاث أطفال ) وهم بصحة جيدة ولله الحمد ، وذلك بمشاركة مندوب شركة الكهرباء والهلال الأحمر والدوريات الأمنية  .
وأضاف الملازم أول العمري, أنه بعد إجراء التحقيقات تبين أن سبب الحادث التماس كهربائي بشاحن جوال .
مؤكداً بأخذ الحيطة والحذر من الجميع بعدم ترك الأجهزة متصلة بالكهرباء لفترات طويلة مسببه بعض الحوادث لاقدر الله .

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