مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ خمسة محتجزين وهم بصحة جيدة

تبوك - علي العميري

باشرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم حريق منزل غرب تبوك وانقاد خمسة محتجزين أمرأتين وثلاث أطفال وهم بصحة جيدة .

وفي التفاصيل أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك تبلغ صباح اليوم عن حريق منزل غرب تبوك وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة والمختصة .

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول/ رافع العمري, أنه عند الوصول تبين أن الحريق داخل غرفة بالدور الثاني بمنزل مكون من دورين ، تم مباشرة الحادث والسيطرة عليه واخماد النيران ، وتم اخراج خمسة محتجزين ( امرأتين وثلاث أطفال ) وهم بصحة جيدة ولله الحمد ، وذلك بمشاركة مندوب شركة الكهرباء والهلال الأحمر والدوريات الأمنية .

وأضاف الملازم أول العمري, أنه بعد إجراء التحقيقات تبين أن سبب الحادث التماس كهربائي بشاحن جوال .

مؤكداً بأخذ الحيطة والحذر من الجميع بعدم ترك الأجهزة متصلة بالكهرباء لفترات طويلة مسببه بعض الحوادث لاقدر الله .