ختام مهرجان الجوف الشبابي شهد منافسات البلوت والشطرنج وفعاليات متنوعة

المناطق - الجوف

أسدل الستار على فعاليات وأنشطة مهرجان الجوف الشبابي “شباب توك” في نسخته الأولى و الذي نظمه فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف .

وأقيمت الأمسية الأخيرة من أماسي المهرجان وسط أجواء احتفالية وفعاليات ترفيهية مختلفة ، كما تم خلال الأمسية إقامة المنافسات الختامية للألعاب الشعبية والمسابقات الإلكترونية .

ونفذت جمعية الثقافة والفنون عددًا من الفعاليات المسرحية بحضور مهتمين وجمهور غفير من الزوار الذين حرصوا على حضور فعاليات الأمسية الأخيرة للمهرجان، وشارك الشاعر خالد العايش السرحاني الشاعر بعدد من القصائد ، واتبعها بمجموعة من القصائد وسرد لمناسباتها الشعرية .

وفي ذات السياق تفاعل الجمهور مع تألق المنشدين الشابين مشعل العليان وليث الربيع من خلال تقديمهما لعددٍ من الوصلات الإنشادية مشعلين بها حماس الجمهور ونالت رضاهم و استحسانهم .

و تم تقديم عددٍ من المسابقات و الألعاب الترفيهية و المواهب الشبابية بالإضافة إلى العروض المسرحية للفرق الاستعراضية .

و في الختام تم السحب على الجوائز اليومية ، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات و الألعاب و التيجاءت على النحو التالي :

في لعبة البلوت ، حقق المركز الأول الفريق الذي ضم اللاعبين سلطان العرسان و فيصل القادر ، بينما حقق الفريق الذي يضمفراس الكبيدان و تركي الكريع المركز الثاني .

وفي لعبة الشطرنج حصل اللاعب مبارك الساكت على المركز الأول و حصل اللاعب عمر النصيري على المركز الثاني .

أما في لعبة البلايستيشن استطاع اللاعب عوده الكريع من الفوز بالمركز الأول ، بينما حقق اللاعب سعد الراشد المركز الثاني.