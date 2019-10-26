مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن يدشن برنامج ” أبناء الشهداء في قلوبنا “

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دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح العفاسي برنامج ” أبناء الشهداء في قلوبنا ” الذي ينظمه مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن بمشاركة اللجنة الاجتماعية بحفر الباطن، وذلك بهدف رعاية أبناء الشهداء وإبراز دور جنودنا البواسل في حماية الدين والوطن وإيضاح مدى رعاية واهتمام حكومتنا الرشيدة بأبناء الشهداء.

وقام مدير المركز بقص شريط افتتاح المعرض معلنا انطلاق فعالياته التي تتضمن أركان تعريفية تحتوي على برامج وأنشطة متنوعة .

وتجول العفاسي داخل ارجاء المعرض للاطلاع على المحتويات والأنشطة المعروضة فيه.

بعد ذلك أقيم حفلا تريحيبا تخلله تكريم المشاركين والمساهمين وتقديم الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

واختتم البرنامج بفعاليات للأسرة والطفل تخللها توزيع هدايا وجوائز قيمة.