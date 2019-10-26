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البعثة الأممية توثق 58 هجوماً على طواقم طبية ومرافق صحية في ليبيا خلال 2019

أبرز المواد

البعثة الأممية توثق 58 هجوماً على طواقم طبية ومرافق صحية في ليبيا خلال 2019

البعثة الأممية توثق 58 هجوماً على طواقم طبية ومرافق صحية في ليبيا خلال 2019
http://almnatiq.net/?p=790783
المناطق _ وكالات

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها وثقت ما لا يقل عن 58 هجوماً على الطواقم الطبية والمرافق الصحية خلال 2019، حتى اليوم 26 أكتوبر.
ودانت البعثة في بيان لها اليوم، الهجمات على أي أهداف مدنية بما في ذلك المرافق الصحية والمستشفيات الميدانية والفرق الطبية.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن «استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم حرب، ويتعين في جميع الأوقات الحيطة الكلية واحترام مبادئ التمييز والتناسب، احتراماً كاملاً، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

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