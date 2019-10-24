تنمية حائل الاجتماعية تخصص فريق متابعة مرتبط مباشرة في مكتب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل لاستقبال الملاحظات

المناطق _ حائل

اعتمد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح العياد تخصيص فريق متابعة مرتبط بمكتبه مباشرة بهدف متابعة البريد الإلكتروني [email protected]

واستقبال أي ملاحظات على أي فرع بجميع القطاعات سواء تأخر في الرد على المعاملات أو في مستوى الخدمة المقدمة، أو على أي موظف.

وأكد العياد أن من مهام فريق المتابعة

أنه يقوم في المتابعة على مدار الساعة ويعد التقارير ويتواصل مع المرسلين خلال ٤٨ ساعة عمل.

وأضاف أن كل ذلك العمل يأتي من أجل دعم جودة الخدمة وسير العمل على الوجه المأمول والصحيح مما يعطي معززات لتواصل خطط العمل الناهضة ويحقق الاهداف المنشودة .