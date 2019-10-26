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مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى يناقش أوضاع الأندية بالمسابقة

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مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى يناقش أوضاع الأندية بالمسابقة

مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى يناقش أوضاع الأندية بالمسابقة
http://almnatiq.net/?p=790790
المناطق _ الرياض

ناقش مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم ، أوضاع الأندية والمسابقة خلال الفترة الماضية من الموسم الحالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الرابطة بالرياض برئاسة رئيس مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الاولى للمحترفين المكلف،
مسلي آل معمر، وبحضور المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى عبدالرحمن السيار، وممثلي 12 نادياً.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على تقرير الرابطة المالي الخاص بالأندية، وقدم عدد من أعضاء المجلس في الاجتماع، مقترحاتهم لمجلس الإدارة حول العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمسابقة.

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