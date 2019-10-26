إغلاق 5 أندية نسائية و3 حضانات مخالفة في الأحساء

المناطق _ الأحساء

ضبطت أمانة الأحساء ممثلة في القسم النسائي لبلدية المبرز، 5 أندية رياضية صحية مخصصة للنساء، و3 مراكز للحضانة دون حصولهم على تراخيص للممارسة أنشطتهم، وذلك خلال جولاتها الرقابية والشاملة على المنشآت النسائية، سعياً لتعزيز تطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية.

وبحسب رئيس بلدية المبرز م.عبدالله الشهري، أن الأندية الرياضية التي تن ضبطها تعمل في الخفاء داخل منشآت نسائية تجارية مثل مشاغل التجميل، وتمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص المطلوبة، في الوقت نفيه هيئة تلك المواقع للممارسة أنواع الرياضة ووضع أجهزة رياضية مختلفة، في برامج صحية متنوعه مثل الرجيم والشد واللياقة، دون تراخيص صحية وتجارية تخولهم في ممارسة مثل هذه الأعمال.

وأضاف: تم تطبيق الأنظمة بحقهم بالإغلاق الفوري، وتطبيق الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشدد م.الشهري، أن مثل هذه الأنشطة تحتاج لتراخيص خاصة باعتبارها منشآت صحية وليس تجارية فقط، ويتطلب الأمر وجود كفاءات واشتراطات تطلبها جهات الاختصاص في الجهات الصحية الحكومية، داعياً كافة المواطنات والمقيمات بعدم التعاون مع تلك المراكز الغبر مرخصة والابلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المختلف التي خصصتها الأمانة مثل هاتف البلاغات والطوارئ 940.