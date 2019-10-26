شاهد.. جنوب الرياض يلفت انتباه رائدة فضاء ویدفعھا لسؤال “ناسا” عنه

المناطق _ الرياض

لفت موقع على بُعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة الرياض انتباه إحدى رائدتي الفضاء التابعتین لـ”ناسا” كريستینا كوك وجیسیكا میر، اللتین قامتا بأول مھمة سیر نسائية في الفضاء لتغییر شاحن بطارية مكسور في محطة الفضاء الدولية.

ونشرت CNN مقطع فیديو لمحادثات جرت بین رائدتي الفضاء ووكالة الفضاء الأمريكیة “ناسا”، وجاء من بین المحادثات وصف إحدى الرائدتين لمكان رأته من على بعد آلاف الأمیال بـ”الرائع”، لتسأل الوكالة عنه،

لتوضح لھا أنه موقع على بعد 400 كیلومتر جنوب العاصمة السعودية الرياض.

وكانت وكالة ناسا قد نشرت مقطعا مصورا للعملیة، وقالت إن “كوتش” و”میر” خرجتا بالملابس البیضاء من المحطة الواقعة على ارتفاع 408 كیلومترات فوق الأرض إلى الفضاء الخارجي لاستبدال وحدة طاقة معطوبة مصممة للمساعدة في تكییف الطاقة المخزنة من الألواح الشمسیة للمحطة، في عملیة استغرقت نحو 5 ساعات.

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