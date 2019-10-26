التعاون يتغلب على الفيصلي بثنائية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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http://almnatiq.net/?p=790807
المناطق _ الرياض

نجح الفريق الأول لكرة القد بنادي التعاون في الفوز على الفيصلي بنتيجة 2 – 0، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ، في الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
افتتح التعاون التسجيل عن طريق لياندر تاوامبا برأسية في الدقيقة 44 من عمر المباراة، قبل أن يضيف إيقور روسي الهدف الثاني خطأ في مرماه في الدقيقة 63 ، ليعود روسي
وينجح في تعويض فريقه بتسجيله هدفاً رأسياً قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.
ورفع التعاون بهذه النتيجة رصيده إلى 10 نقاط، احتل بها المركز السابع في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الفيصلي عند 14 نقطة في المركز الخامس.

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