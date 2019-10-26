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الحزم يكسب الأهلي 2 – 1 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحزم يكسب الأهلي 2 – 1 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=790822
المناطق _ الرياض

حقق فريق الحزم فوزاً على ضيفه الأهلي بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
الحزم استطاع التقدم أولاً عن طريق براهيما تانديا في الدقيقة 50 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك الأهلي التعادل عن طريق عبدالباسط هندي الذي تابع كرة ارتدت من دفاع الحزم، ليسكنها الشباك في الدقيقة 70.
وفي الدقيقة 88 تمكن الحزم من التقدم مجدداً عن طريق البديل منصور حمزي الذي استغل اندفاع الأهلاويين، لينطلق بكرة مرتدة واجه فيها العويس ويرسلها في الشباك هدفاً ثانياً انتهى به اللقاء.
وبتلك النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الأهلي عند 14 نقطة في المركز الرابع.

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