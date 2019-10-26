الدكتور الطيار يفتتح معرض وفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بالمجمعة مول

المناطق _ فلاج الشعيفاني

دشن مساعد مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة للخدمات الطبية الدكتور علي الطيار معرض وفعاليات ⁧‫اليوم العالمي للصحة النفسية ⁩ تحت شعار “الوقاية من الانتحار” بحضور مساعد مدير المستشفى للشؤون الادارية والمالية أ.سالم السهلي والمساعد للرعاية الصحية الأولية أ.محمد العسكر وذلك في ⁧‫المجمعة‬⁩ مول .

ويأتي المعرض و التنظيم من قسم الصحة النفسية

بمستشفى الملك خالد ممثلا بالاخصائي عبدالسلام السناني وبمشاركة من قسم الخدمة الاجتماعية ممثلا بالاخصائي محمد شبلي