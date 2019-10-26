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الدكتور الطيار يفتتح معرض وفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بالمجمعة مول

الدكتور الطيار يفتتح معرض وفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بالمجمعة مول
http://almnatiq.net/?p=790830
المناطق _ فلاج الشعيفاني
دشن مساعد مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة  للخدمات الطبية الدكتور علي الطيار معرض وفعاليات ⁧‫اليوم العالمي للصحة النفسية ⁩ تحت شعار “الوقاية من الانتحار”  بحضور مساعد مدير المستشفى للشؤون الادارية والمالية أ.سالم السهلي والمساعد للرعاية الصحية الأولية أ.محمد العسكر وذلك في ⁧‫المجمعة‬⁩ مول .
ويأتي المعرض و التنظيم  من قسم الصحة النفسية
 بمستشفى الملك خالد ممثلا بالاخصائي عبدالسلام السناني  وبمشاركة من قسم الخدمة الاجتماعية ممثلا بالاخصائي محمد شبلي
و بمشاركة الاقسام الاخرى “قسم التوعية الصحية وقسم الصيدلية  وعيادة مكافحة التدخين والصحة المدرسية وجمعية حياة

والتأهيل الشامل ومكافحة المخدرات ومركز صحي اليرموك ونادي الطلاب بجامعة المجمعة .

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