الدكتور الطيار يفتتح معرض وفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بالمجمعة مول

دشن مساعد مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة للخدمات الطبية الدكتور علي الطيار معرض وفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار “الوقاية من الانتحار” بحضور مساعد مدير المستشفى للشؤون الادارية والمالية أ.سالم السهلي والمساعد للرعاية الصحية الأولية أ.محمد العسكر وذلك في المجمعة مول .
ويأتي المعرض و التنظيم من قسم الصحة النفسية
بمستشفى الملك خالد ممثلا بالاخصائي عبدالسلام السناني وبمشاركة من قسم الخدمة الاجتماعية ممثلا بالاخصائي محمد شبلي
و بمشاركة الاقسام الاخرى “قسم التوعية الصحية وقسم الصيدلية وعيادة مكافحة التدخين والصحة المدرسية وجمعية حياة
والتأهيل الشامل ومكافحة المخدرات ومركز صحي اليرموك ونادي الطلاب بجامعة المجمعة .
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