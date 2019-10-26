البنك الدولي يقدم 150 مليون دولار لتحسين التعليم في غانا

المناطق _ وكالات

قدّم البنك الدولي حزمة مساعادات بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع الحكومة في غانا لتحسين جودة التعليم.

وأفاد البنك الدولي أن مشروع غانا للمساءلة عن مخرجات التعليم يركز على المناطق التي لا تحظى بخدمات كافية لتحسين جودة التعليم، من أجل زيادة رأس المال البشري، موضحًا أن المشروع سيفيد مليوني طفل على الأقل في مدارس التعليم الأساسي ضعيفة الآداء في غانا.

وأشار إلى أنه سيدعم التدريس والتعليم من خلال تقديم تدريب حديث لمعلمين أثناء الخدمة وتوفير المواد التعليمية.