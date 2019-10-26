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اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات البارالمبية الدولية

اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات البارالمبية الدولية
http://almnatiq.net/?p=790839
المناطق _ الرياض

اعتمدت اللجنة الدولية البارالمبية I.P.C ، اللغة العربية لغة رسمية لأول مرة في مخاطباتها بعد التصويت على اقتراح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضه رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية .
ونُوقش الاقتراح اليوم وصُوّت عليه في اجتماعات الجمعية العمومية للبارالمبية الدولية في مدينة بون بألمانيا بمشاركة 127 دولة من الدول الأعضاء باللجنة.
ورفع رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن شكره لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه ومتابعته وحرصه على إدراج اللغة العربية من بين اللغات الرسميه المعتمدة في اللجنة الدولية البارالمبية للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل ثلاثين عاماً لتصبح اللغة الرسمية الرابعة بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية ، منوهًا بما تلقاه اللجنة البارالمبية السعودية من دعم كبير من القيادة الحكيمة أيدها الله.
وتتواصل اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الدولية في بون بحضور جميع الدول الأعضاء ويمثل المملكة في الاجتماعات رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمدبن عبدالعزيز المقيرن والمدير التنفيذي للجنة رافد محمد القضيب .

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