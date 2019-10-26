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“المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان

“المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان
http://almnatiq.net/?p=790842

قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، ردًا على سؤال خلال حديثه بحلقة اليوم السبت، من برنامج “الأبواب المتفرقة” على فضائية mbc، حول مدى جواز أكل “الروبيان” رغم تحريم الأحناف لأكله، قائلاً: إن “الروبيان” أو ما يُسمى في مصر بـ”الجمبري” لم يظهر قديمًا، مشيرًا إلى أن الأحناف خالفوا الجمهور في صيد البحر.

 وأوضح “المغامسي” أن ما في البحر يقسم إلى قسمين؛ هما السمك “حيوان فقاري” وغير السمك، وأجمع المسلمون على حل السمك ولا يوجد أي نزاع، فكل ما يُسمى سمكًا في البحر يؤكل من غير خلاف.

وتابع “المغامسي” شارحًا: “الحيوانات اللافقارية” والتي تُسمى “حيوانات قشرية” منها الروبيان، والمالكية جلهم يرى أن جميع ما في البحر مباح، وبعض المالكية يستثني كلب البحر، وخنزير البحر، وإنسان البحر، والشافعية قالوا إن كل ما في البحر حلال إلا الضفدع”.

واستطرد موضحًا: “أما الحنابلة قالوا كل ما يعيش في الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال، أما الأحناف فيقولون ليس في البحر مباح إلا السمك، بينما احتج الجمهور بقوله تعالى “أحل لكم صيد البحر”، ورد الأحناف أن المباح هنا هو فعل الصيد لا ما في البحر”.

واختتم “المغامسي” فتواه قائلاً: “لا أجد غضاضة ولا تحريمًا في حِل أكله، رغم أنني لا أكله عدم استطابة للمأكولات البحرية، ولكن من حيث نصوص الشريعة فقد قال تعالى “وقد فصل لكم ما حُرم عليكم” ولم يأتنا في القرآن إخبارٌ بأن شيء من البحر محرمٌ”.

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