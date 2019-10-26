احدث الأخبار

ماجد يسلم العويران فيلا سكنية
أبرز المواد
 حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي
أبرز المواد
 “المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان
أبرز المواد
 اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات البارالمبية الدولية
أبرز المواد
 البنك الدولي يقدم 150 مليون دولار لتحسين التعليم في غانا
أبرز المواد
 الدكتور الطيار يفتتح معرض وفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بالمجمعة مول
منطقة الرياض
 فريق “دراجتي تبوك” يشارك في فعاليات “يوم النشاط العائلي”
منطقة تبوك
 الحزم يكسب الأهلي 2 – 1 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 التعاون يتغلب على الفيصلي بثنائية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 شاهد.. جنوب الرياض يلفت انتباه رائدة فضاء ویدفعھا لسؤال “ناسا” عنه
أبرز المواد
 وزير الصحة يعلن نجاح عملية نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً لـ٧ أشخاص
أبرز المواد
 إغلاق 5 أندية نسائية و3 حضانات مخالفة في الأحساء
المنطقة الشرقية
ماجد يسلم العويران فيلا سكنية

ماجد يسلم العويران فيلا سكنية

أبرز المواد
حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي

حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي

أبرز المواد
“المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان

“المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان

أبرز المواد
اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات البارالمبية الدولية

اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات البارالمبية الدولية

أبرز المواد

ماجد يسلم العويران فيلا سكنية

ماجد يسلم العويران فيلا سكنية
http://almnatiq.net/?p=790848
المناطق _ الرياض

شارك ماجد عبدالله لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، زيارته لخميس العويران لاعب الهلال والاتحاد والأخضر سابقاً السبت، بعد عودته من رحلة علاجية إثر وعكة صحية ألمت به الفترة الماضية.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تقديم وحدة سكنية للعويران، مضيفاً:«سعدنا اليوم بزيارة أخي الكابتن خميس العويران والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية».
وتابع:« كانت فرحتي كبيرة بأن يكون أول شخص في الدفعه الثالثة من دفعات الاسكان ضمن برنامج جمعية أصدقاء واستلام وحدة سكنية مدعومة من شركاء النجاح الاسكان التنموي».
وتهتم جمعية أصدقاء باللاعبين السابقين وتقدم لهم برامج مساندة متعددة، منها برنامج مخصص لمن يكون عرضة إلى ظروف قاهرة مثل الحوادث وغيرها، وبرنامج مساندة أسرة وهو مخصص لعائلات اللاعبين المتوفين أو من فقدوا العائل، والثالث برنامج تأمين السكن، والرابع برنامج علاجي يعنى بالمساعدة العلاجية للاعبين وأسرهم.

روابط ذات صلة

حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي

حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي
“المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان

“المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان
اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات البارالمبية الدولية

اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات البارالمبية الدولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*