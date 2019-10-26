احدث الأخبار

تدشين برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة بالرياض
أبرز المواد
 ماجد يسلم العويران فيلا سكنية
أبرز المواد
 حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي
أبرز المواد
 “المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان
أبرز المواد
 اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات البارالمبية الدولية
أبرز المواد
 البنك الدولي يقدم 150 مليون دولار لتحسين التعليم في غانا
أبرز المواد
 الدكتور الطيار يفتتح معرض وفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بالمجمعة مول
منطقة الرياض
 فريق “دراجتي تبوك” يشارك في فعاليات “يوم النشاط العائلي”
منطقة تبوك
 الحزم يكسب الأهلي 2 – 1 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 التعاون يتغلب على الفيصلي بثنائية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 شاهد.. جنوب الرياض يلفت انتباه رائدة فضاء ویدفعھا لسؤال “ناسا” عنه
أبرز المواد
 وزير الصحة يعلن نجاح عملية نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً لـ٧ أشخاص
أبرز المواد
تدشين برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة بالرياض

تدشين برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة بالرياض

أبرز المواد
ماجد يسلم العويران فيلا سكنية

ماجد يسلم العويران فيلا سكنية

أبرز المواد
حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي

حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي

أبرز المواد
“المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان

“المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان

أبرز المواد

تدشين برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة بالرياض

تدشين برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=790852
المناطق _ الرياض

دشن مدير عام معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة عبدالله بن فيصل حماد برنامج تجارب الأداء لأكاديمية الهيئة العامة للرياضة لكرة القدم في ملعب المعهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض .
وانطلق البرنامج بمشاركة 100 موهوب من الفئات السنية من عمر 6 – 11 سنة، حيث تم تقسيمهم في مجموعات عمرية محددة، وإجراء عدد من التمارين والاختبارات الفردية والجماعية التي استمرت لمدة 4 ساعات، تحت إشراف خبراء دوليين، وعدد من المدربين السعوديين الذين تم تأهيلهم فنياً وإدارياً للعمل في الأكاديمية.
ويهدف برنامج الأكاديمية إلى اكتشاف المواهب الواعدة التي لديها القدرة على التطور والتعلم والإستجابة لكافة التعليمات التي يصدرها المدربين من أجل الخروج بكوادر وطنية تغذي الأندية والمنتخبات السعودية في السنوات المقبلة.
وكان المعهد قد أعلن في سبتمبر الماضي عن تدشين 24 برنامج أكاديمي لعدد من الألعاب في مختلف مناطق المملكة بدءً بلعبة كرة القدم في مدينة الرياض.

روابط ذات صلة

ماجد يسلم العويران فيلا سكنية

ماجد يسلم العويران فيلا سكنية
حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي

حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي
“المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان

“المغامسي” يوضح حكم أكل الروبيان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*