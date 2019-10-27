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الصين تؤجل إطلاق مسبار قمري آخر

الصين تؤجل إطلاق مسبار قمري آخر
http://almnatiq.net/?p=790864
المناطق_وكالات

قامت الصين مجددا بتأجيل إطلاق بعثتها القمرية “تشانغ إه-5”

وكان من المقرر أولا أن يطلق المسبار نهاية عام 2017 ، ثم تأجل إطلاقه لنوفمبر عام 2019. وتم تأجيله الآن لعام 2020

وقالت صحيفة China Daily الصينية إن سبب تأجيل إطلاق المسبار يعود إلى فشل إطلاق أقوى الصواريخ الصينية “تشانغ تشنغ – 5”. ونقلت الصحيفة عن كبير المصممين في الأكاديمية الصينية للتكنولوجيات الفضائية، إي باتس جانغ، قوله إن الخبراء الصينيين يعملون حاليا على زيادة أمان البعثة القمرية والحيلولة دون وقوع أي خلل ممكن

ويفترض أن يهبط مسبار “تشانغ إه-5” على سطح القمر ويجمع هناك عينات من تربته لتعيدها إلى الأرض. ويتكون المسبار القمري الصيني من 4 وحدات منعزلة. وذلك لتنفيذ مهام الوصول لمدار القمر والهبوط على سطح القمر والإقلاع منه والعودة إلى الأرض

يذكر أن صحيفة China Daily الصينية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الصين تعتزم أن تطلق عام 2020 مسبارا إلى المريخ. ويقضي البرنامج الفضائي الصيني كذلك بأن تحصل بكين بحلول عام 2030 على عينات من تربة المريخ

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