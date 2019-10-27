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أتليتيكو مدريد يتغلب على أتليتيك بيلباو ويتقاسم الصدارة مع برشلونة

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أتليتيكو مدريد يتغلب على أتليتيك بيلباو ويتقاسم الصدارة مع برشلونة

أتليتيكو مدريد يتغلب على أتليتيك بيلباو ويتقاسم الصدارة مع برشلونة
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المناطق - الرياض

تغلب فريق أتليتيكو مدريد اليوم على ضيفه أتليتيك بيلباو بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وأحرز اللاعب ساؤول نيجيز الهدف الأول في الدقيقة 28 بينما ضاعف اللاعب ألفارو موراتا النتيجة في الدقيقة 64 .
وبهذه النتيجة تقاسم فريق أتليتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني مع برشلونة برصيد 19 نقطة، فيما تراجع أتليتيك بيلباو إلى المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

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